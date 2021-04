„Nechci se na to vymlouvat, ale je to už druhý zápas po karanténě, a zase nás zradila úspěšnost střelby za tři body. Statistika nelže, a jestliže máme nějakou dlouhodobou statistiku z iks střel 35 procent a dneska 11, tak je to důvod prohry,“ posteskl si trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Kolín podruhé v řadě zradila střelba z dlouhé vzdálenosti. Činnost, ve které je nejlepší v soutěži.

„Chtěli jsme, aby Pardubice kvůli naší střelbě za tři body musely jít za námi, roztáhly to a uvolnily nám prostor. To všechno se nám nepovedlo. Musíme na tréninku střílet dál a doufat, že se dostaneme tam, kde jsme byli před těmi třemi týdny, než nás postihla karanténa,“ dodal.

Kolín v průběhu zápasu prohrával již o šestnáct bodů, ve čtvrté čtvrtině se ale na svého soupeře dotáhl, zvrátit nepříznivý vývoj na svoji stranu ale nedokázal.

„Na začátku čtvrté čtvrtiny jsme změnili obranu a i přes katastrofální střelbu jsme to nezabalili a nechtěli odejít s ostudou.Střelou za tři Jirky Jelínka pár vteřin před koncem jsme byli kousíček od otočení utkání, pak bychom byli plus jeden bod a koncovka by se odvíjela úplně jinak,“ podotkl Sodoma.

Pardubice díky výhře srovnaly v ligové soutěži s Kolínem stav ve vzájemných zápasech na 2:2.

„Můžu hodnotit jen část zápasu, protože si myslím, že jsme 32 minut, nechci říct, že vládli, ale Kolín byl za námi. Nenechávali jsme je volné a oni se nadřeli na to, aby jednoduše útočili. Ale tím přechodem do zóny nás úplně vyvedli z tempa,“ konstatoval trenér Pardubic Adam Konvalinka.

„Získávali jednoduché balony a valili do rychlého protiútoku. My jsme měli problém je zastavovat, ale i problém s naším útokem do zóny, kdy jsme nebyli schopni nic trefit, ani si vytvořit nějakou příležitost, abychom to v klidu dohráli. Naše agresivita byla mnohem lepší, než v minulém zápase, ale nebyli jsme schopni si ji udržet po celý zápas, a to se nám v play-off může vymstít,“ dodal Konvalinka.

Body: Vyoral 19, Švrdlík 14, Dunans 10, Slanina 9, Burnett 8, Merešš 8, Škranc 2 – Skinner 23, Pekárek 14, Wallace 8, Číž 7, Machač 6, Jelínek 4, Křivánek 3, Novotný 1. Rozhodčí: Baloun, Kučírek, Kurz. Střelba 2 body: 45/25:36/17. Trojky: 22/2:36/4. TH: 18/14:24/20. Průběh: 18:18, 34:31, 57:43.