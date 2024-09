První zářijový den patřil na vlašimském stadiónu za horkého počasí závěrečnému třetímu kolu přeboru Středočeského kraje družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek. Postup do mistrovství Čech si z kolínských týmů vybojovali dorostenci a dorostenky, pro juniorská družstva bylo toto kolo derniérou.

Nejlépe si v posledním dějství přeboru vedli dorostenci, kteří svedli zcela vyrovnanou bitvu s kladenskými soupeři, kterým podlehli jen o 2,5 bodu. Do mistrovství Čech, které proběhne 15. září v Mladé Boleslavi, doprovodí tyto dva týmy, které získaly v krajském přeboru zlaté a stříbrné medaile, ještě bronzoví závodníci B družstva Kladna.

Kolínské dorostenky nastupovaly k poslednímu kolu s šancí na zisk titulu, protože měly stejně hlavních bodů jako dívky z Líbeznice. Ve Vlašimi ale podlehly nejen líbeznickým, ale i kladenským soupeřkám, a tak spolu s těmito týmy postoupily do mistrovství Čech stejně jako dorostenci ze stříbrné pozice.

Jak junioři, tak juniorky letos nastupovaly s nízkými počty závodníků, a tak ani medaile, ani postup tentokrát nevybojovali.

Na výkonech jednotlivců se mnoha případech podepsaly jak prázdniny, tak vysoké teploty, ale někteří předvedli, že o prázdninách nezaháleli a do poslední části sezóny, věnované hlavně vyvrcholení soutěží družstev, nastupují ve formě. Platí to o vítězce stovky Anetě Bedrnové, vítězkách běhu na 800 metrů a disku Veronice Beránkové a Emě Hrabákové, které si dokonce vylepšily osobní maxima, překážkářce Martině Ježkové, vítězi obojích překážek Jaroslavu Hnidovi či vítězi kladiva a druhém v kouli i disku Antonínu Adamovi.

Z výsledků kolínských závodníků

Dorostenci:

100 m – 2. Holeček 11,52, 3. Šmejkal 11,56, 4. Apltauer 11,66, 6. Novák Š. 12,08, 7. Středa 11,70, 8. Šantrůček 12,00, 200 m – 1. Apltauer 22,93, 4. Šmejkal 23,66, 6. Brožík 23,92, 7. Holeček 24,04, 8. Erban 24,13, 9. Krupka 24,38, 10. Středa 24,43, 400 m – 2. Erban 52,07, 4. Krupka 52,76, 5. Malina 53,81, 6. Dušek 54,24, 7. Hořejš 55,15, 1500 m – 2. Kašička 4:19,88, 3000 m – 2. Hořejš 11:21,92, 110 m př. – 1. Hnida 14,15, 2. Šantrůček 15,34, 3. Kofroň 15,59, 4. Převrátil 16,13, 300 m př. – 1. Hnida 39,95, 2. Převrátil 41,35, 4. Černý 42,31, výška – 7. Kofroň 160, tyč – 4. Brožík 330, dálka – 3. Kofroň 610, trojskok – 2. Brožík 12,36, koule – 2. Adam 12,80, 4. Vonšovský 12,30, disk – 2. Adam 40,93, 4. Vonšovský 35,31, kladivo – 1. Adam 63,67, oštěp – 3. Vonšovský 48,40, 4x100 m – 1. Hnida, Novák, Šmejkal, Holeček 45,08, 3. Převrátil, Hovorka, Černý, Erban 46,91.

Dorostenky:

100 m – 1. Bedrnová 12,37, 200 m – 10. Tomaňová 27,00, 400 m – 5. Schederová 60,75, 6. Beránková 61,11, 8. Ježková 62,11, 800 m – 1. Beránková 2:22,26, 4. Grumlová 2:32,14, 7. Forštová 2:35,77, 1500 m – 5. Čechová 6:33,89, 100 m př. – 3. Ježková 15,04, 7. Tomaňová 16,56, 300 m př. – 2. Schederová 46,71, 8. Jelínková 49,49, výška – 2. Tomaňová 154, dálka – 7. Grumlová 492, trojskok – 3. Ježková 10,87, 7. Kroužilová 10,36, koule – 4. Machová 10,92, 10. Hrabáková 8,94, disk – 1. Hrabáková 36,05, 3. Machová 32,98, kladivo – 2. Machová 39,23, 4. Hrabáková 38,34, oštěp – 6. Svinčáková 31,50, 4x100 m – 1. Bedrnová, Bednářová, Svinčáková, Schederová 51,23, 7. Beránková, Millerová, Forštová, Jelínková 53,53.

Junioři:

100 m – 3. Pernica 11,34, 400 m – 7. Kondrát 59,22, 800 m – 8. Kondrát 2:10,17, 1500 m – 1. Nedvěd 4:16,49, výška – 2. Šmejkal 170, dálka – 6. Šmejkal 5,82, trojskok – 4. Šmejkal 12,18.

Juniorky:

200 m – 3. Nováková 26,79, 400 m – 9. Dalešická 74,83, 1500 m – 5. Jelínková 5:40,57, 400 m př. – 2. Nováková 68,12, koule – 2. Pipková 10,25, 10. Košnerová 7,69, disk – 2. Pipková 32,23, 7. Košnerová 24,32, kladivo – 1. Pipková 39,09, 4. Košnerová 31,91.

Dorostenci:

1. A. C. TEPO Kladno A 280, 2. Sokol Kolín-atletika 277,5, 3. A. C. TEPO Kladno B 66, 4. Atletika Stará Boleslav 63,5, 5. Lokomotiva Beroun 40, 6. Atletika Benešov 27, 7. SKP Nymburk 23 , 8. Sokol Říčany a Radošovice 12, 9. Slavoj Český Brod 11, 10. SKP Olympia Kutná Hora 4, 11. Sokol Roztoky u Prahy 4, 12. ASK Dipoli 3.

Dorostenky:

1. Atletika Líbeznice 210, 2. A. C. TEPO Kladno 176, 3. Sokol Kolín-atletika 166, 4. SKP Nymburk 125, 5. Lokomotiva Beroun 72,5, 6. Atletika Vlašim 52, 7. AK Sokol Nehvizdy 44, 8. ASK Dipoli 28, 9. Školní atletický klub Slaný 24,5, 10. Atletika Benešov 8, 11. SKP Olympia Kutná Hora 7, 12. Sokol Roztoky u Prahy 5.

Junioři:

1. A. C. TEPO Kladno 234,5, 2. Spartak Čelákovice 209, 3. ASK Dipoli 179, 4. SK Sporting Příbram 62, 5. Sokol Kolín-atletika 54,5, 6. Atletika Stará Boleslav 43.

Juniorky:

1. AK Sokol Nehvizdy A 282, 2. ASK Dipoli 169, 3. SK Sporting Příbram 86, 4. AK Sokol Nehvizdy B 77, 5. Sokol Kolín-atletika 66, 6. Atletika Benešov 48, 7. A. C. TEPO Kladno 36, 8. Atletika Stará Boleslav 17, 9. SKP Olympia Kutná Hora 9.

(Jiří Tuček)