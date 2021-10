„V druhém domácím zápase jsme dokázali znovu naplno bodovat, přestože jsme opět nastoupili v hodně pozměněné sestavě. Oproti minulému utkání nastoupili vlastně jen tři hráči, což není úplně dobře, když se hráči mění, nejsou pak sehraní. Na druhou stranu je alespoň dobře, že máme širší základnu než dříve,“ podotkl hrající trenér Michal Škopek.

„Zápas začal opatrně a s minimem šancí. Hosté bránili zavřeni v obranném pásmu a snažili se vyrážet do brejků. Nám se těžko dařilo prosazovat. Přesto jsme to byli my, kdo v 9. minutě první skóroval. A to když střela ze střední vzdálenosti hostujícího gólmana překvapila a Kopecký tak otevřel skóre, které se ale brzy a rychle měnilo. Soupeř vyrovnal a po naší chybě, kdy hosté dokonce zahrávali trestný kop, šli do vedení. Naštěstí po důrazu Lengála jsme vyrovnali. Remíza platila až do poločasu, i když jsme hodně kazili a nechávali vyniknout našeho brankáře Jílka,“ uvedl Škopek.

„V přestávce jsme se domluvili na změně herního systému, že se zatáhneme my a necháme soupeře útočit. To však vyžaduje mít vedení na své straně a to se nám hned ve druhé minutě podařilo, když moji přízemní střelu benešovský brankář neudržel a opět důrazný Lengál doklepl míč jednoduše do sítě. Soupeř se snažil o vyrovnání, ale naší pozornou obranu nepřekonával. Naopak jsme přidali góly Kopeckým a pěknou střelou výborně hrajícího Váni. Hosté v závěru sice snížili, pak ještě přistoupili ke hře power-play, ale tlak jsme celkem v pohodě ustáli,“ dodal Škopek.

Další utkání hraje v pátek od 19.15 hodin na půdě slánského Hraslu.

Branky: Kopecký 2, Lengál 2, Váňa. Poločas: 2:2.

Kolín: Jílek – Škopek, Váňa, Kopecký, Hejduk – Kovařík, Rosendorf, Lengál, Srba – Bláža.