Basketbalisté Kolína doplatili na náročný program z posledních dnů a v dalším kole NBL prohráli v Děčíně jednoznačně 70:89. Oba týmy nyní mají shodnou bilanci 5 výher a 5 porážek.

Matěj Svoboda nasázel Kolínu 29 bodů, přispěl k výhře 89:70. | Foto: Luděk Černý

„Rozhodlo to, že jsme Děčínu nechali hodně útočných doskoků. Také jsme vyrobili dvacet ztrát a z toho jsme dostali kolem čtyřiceti bodů. Ve druhém poločase hrál Děčín výborně, převálcoval nás a zaslouženě vyhrál,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Přestože měl Kolín menší trable při cestě do Děčína a díky kolonám byl v časové tísni a duel tak začal s menším zpožděním, vstoupil do utkání velice dobře. První čtvrtinu vyhrál 24:21, v dalším průběhu mu ale postupně docházely síly, druhý poločas ztratil v poměru 30:46, nakonec z toho byla vysoká porážka.

„Kolín v první čtvrtce ukázal to, co ho zdobí, a čeho jsme se nejvíce obávali, tedy trojková střelba. My jsme v obraně tak nějak pozičně byli, ale soupeř proměnil z osmi pokusů hned šest. První čtvrtinu jsme prohráli, pak jsme si ale řekli, že musíme jít do obrany s mnohem větší intenzitou na hráče s míčem. To se nám povedlo a to byl vlastně hlavní důvod toho, proč jsme utkání zvládli,“ oddechl si trenér Děčína Tomáš Grepl.

„Úplně nám došel dech. Měli jsme náročný program a bohužel jsme vůbec nedokázali zregenerovat,“ přiznal kapitán Kolína Adam Číž.

„Od nás to byla jedna veliká trápená. Ano, přijeli jsme později a měli jsme méně času na rozcvičku, což nám také nepřidalo, ale začali jsme překvapivě dobře. Jenže domácí byli lepší, co se týkalo nasazení nebo bojovnosti. Největší potíže nám dělala agresivní obrana, tomu jsme se nedokázali přizpůsobit. Byli jsme všude o krok později, z toho pak pramenilo množství našich ztrát. Také nás zlobily útočné doskoky Děčína. My se snažili, ale neměli jsme na to fyzicky,“ dodal Adam Číž.

Body: Svoboda 29, Kroutil 13, Pomikálek 12, Walton 11, Carter 10, Slowiak 7, Šturanović 7 – Novotný 14, Goga 11, Halada 11, Smith 10, Stegbauer 7, Číž 6, Petráš 6, Redparth 3, Novák 2. Rozhodčí: Blahout, Jeřáb, Ulrych. Trojky: 26/9:31/12. Střelba 2 body: 48/25:33/14. TH: 15/12:12/6. Doskoky: 43:40. Chyby: 16:16. Diváků: 1180.

