Dobří holubi se vracejí. Jiří Jelínek podepsal v Kolíně tříletý kontrakt

Patřil k hráčům, kteří se podíleli na historickém úspěchu kolínských basketbalistů, kteří v sezoně 2011/2012 získali v tehdejší Mattoni NBL bronzové medaile. V nadcházející sezoně ale odešel do Svitav, odkud zamířil do Děčína a právě s Válečníky se stal vicemistrem Kooperativa NBL v sezoně 2015/2016. Poté zamířil na Slovensko, kde hájil barvy Handlové, ale v průběhu ročníku se vrátil zpět do Čech, a to do týmu Svitav.

OSMNÁCTI BODY se v kolínské hale blýskl Jiří Jelínek (14), ale ani jeho příspěvek Turům ke konečnému úspěchu nepomohl. | Foto: Pavel Klucar