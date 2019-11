„Jsme rádi, že tradice závodů v Kolíně pokračuje. Vždyť cyklokros a Kolín patří neodmyslitelně k sobě,“ uvedl manažer kolínské stáje Expres CZ – Tufo Team Jan Slavíček.

Půjde o pátý závod pohárového Toi Toi Cupu. Tímto závodem se sezona přehoupne do své druhé poloviny. Ještě se poté pojede v Jabkenicích a Uničově, kde se bude rozhodovat o celkovém pořadí.

Tomu zatím vládne Michael Boroš následovaný Tomášem Paprstkou a Janem Nesvadbou. „Boroš má trošku náskok, Tomáš se s Honzou přetahuje o druhé místo. Zatím mají shodný počet bodů. Věřím, že divácká kulisa Tomáše vyburcuje a že se dokáže dostat na stupně vítězů a třeba i vyhrát. Letos má stříbrnou dobu. Od mistrovství republiky získal už několik druhých míst, jak na závodech u nás, tak i na Slovensku. Už mu chybí jenom to vítězství. Doufám, že se na domácí trati dokáže zmotivovat a vyhrát,“ přeje si Jan Slavíček.

Kromě těchto prvních tří závodníků Českého poháru, kteří jsou zároveň posledními medailisty republikového šampionátu, se v Kolíně představí slovenská reprezentace s Markem Konwou.

„Kromě slovenské reprezentace přijede někdo z loňských a předloňských účastníků a zároveň medailistů, například Diether Sweeck z Belgie,“ podotkl Slavíček.

Do Kolína s největší pravděpodobností nedorazí Kateřina Nash. „Program v Evropě má hodně osekaný. Vzhledem k tomu, že se náš závod jede o čtrnáct dní později než loni, není ho s čím spojit. Loni navazoval světový pohár v Táboře. Mohla by ale dorazit Anne Terpstra, která je v současné době jednička na horských kolech. Mezi ženami by měla být velmi dobrá konkurence,“ dodal Jan Slavíček.

Scénář kolínského závodu by měl být podobný těm, které se již odjely.

„Budeme začínat v 9.45 hodin závodem žáků a končit o půl třetí závodem mužů,“ nastínil manažer.

Pro fanoušky je připraveno několik lákadel. Například tradiční tombola o hodnotné ceny. Tou hlavní je tlaková myčka. „Každá vstupenka je slosovatelná. U nás je tradicí, že vítězové losují tombolu. Děláme to proto, aby lidé zůstali až do vyhlášení výsledků a vytvořili pěknou atmosféru,“ řekl Slavíček.

Novinkou bude speciální edice piva vydaná pouze k tomuto závodu. „Pro všechny fanoušky, kteří si zakoupí vstupenku, nechala jedna naše partnerská firma vyrobit plechovky piva, na kterých budou na obrázku Paprstka s Ulíkem. Jmenuje se to Colo pivo a bude možné si ji nechat od závodníků podepsat v našem stánku,“ uzavřel Jan Slavíček.

Letošní závod se nepojede pouze jako pohárový, ale také jako mistrovství Středočeského kraje.

Kolik medailí získají jezdci Expres CZ – Tufo Team Kolín?

Program závodů:

9:45 - kadetky (společně kadetky a žákyně)

10:25 - žáci (společně žáci starší + žáci mladší)

11:10 - kadeti

12:00 - junioři

13:00 - ženy (ženy Elite + ženy U23 + juniorky)

14:30 - muži (muži Elite + muži U23)