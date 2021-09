Tradiční parkurové závody pod názvem Memoriál Václava Boháče pořádá kolínská Stáj Václav Kolín každý rok už 41 let.

Začátek závodů po oba dva dny je vždy v 9 hodin ráno a skákat se bude až do odpoledne. Vstup pro všechny zdarma. Občerstvení na místě je zajištěno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.