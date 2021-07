Deset dní plných sportu uplynulo jako voda a 12. ročník basketbalového kempu BC Kolín je minulostí. Stěžejní organizátoři, Lucie Vetorová a David Machač, mohou být se svou prací navýsost spokojeni. Odměnou jim bylo nadšení téměř sto dvaceti dětí, a snad ještě důležitější, i velká spokojenost jejich rodičů. Vždyť, co může být pro pořadatele takového kempu lepším vysvědčením, než úsměvná dětská výtka směrem k mamince nebo tatínkovi, že je přijeli vyzvednout příliš brzy, a otázky rodičů, zda se tento kemp bude pořádat i příští rok? Mohou být v klidu, bude.

Basketbalový kemp BC Kolín | Foto: Foto: BC Kolín

Zatím se nepočítá s jeho rozšířením a rozsah zůstane ve dvou týdnech, ale oba hlavní pořadatelé si věří, že dokáží zabavit ještě více dětí než letos. Nejsou na to sami. Bez svých pomocníků by to nedokázali zvládnout, takže velký dík si zaslouží také Kateřina Latová (Žirri), Tereza Švachová (Švachy), Kateřina Macháčková (Káťa), Petra Mužíková (Péťa), Tomáš Bukovec (Buky), Honza Veselý (Hanz), František Hubáček (Fanda), Filip Rytina (Fast), Lukáš Rovenský (Roveňák).