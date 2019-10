Čekala se kanonáda, ta se nakonec v takové míře nekonala. Basketbalisté Kolína ve třetím kole NBL prohráli na domácí palubovce s Nymburkem „pouze“ o jednatřicet bodů 75:106.

Z utkání BC Kolín - Nymburk (75:106). | Foto: Adam Hruška

„Nymburk vyhrál zcela zaslouženě. Velký problém nám dělala jejich flexibilní a elastická obrana. Dostali jsme 30 bodů z protiútoků, měli jsme 30 ztrát, to je to, co utkání rozhodlo,“ uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.