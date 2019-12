Děčín zničil Medvědy především střelbou za tři body. Z osmatřiceti pokusů jich proměnil osmnáct.

„Děčín vyhrál naprosto zaslouženě. My jsme celé utkání prohráli v prvním poločase, kdy jsme inkasovali skoro padesát bodů. Když se Děčín nadechne, tak je nebranitelný, je to vicemistr ligy. Ve druhém poločase jsme neměli co nabídnout. Do hry se dostali i naši mladší hráči, kteří bohužel také nesplnili očekávání,“ uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.

„Jsme rádi za vítězství, které jsme už dost potřebovali. Nepodcenili jsme vůbec nic, protože Kolín dovede být velmi nepříjemný. Chyběl mu Richardson, který v rotaci zastane velkou práci, což nám to trochu ulehčilo,“ řekl trenér Děčína Tomáš Grepl.

„V prvním poločase jsme se ještě trápili, ale ve druhém nám to tam padlo i zvenku. Díky tomu šel náš výkon nahoru,“ dodal Grepl.

Kolín prohrál sedmé utkání v řadě. A na přerušení série to nevypadá. V dalším kole totiž hraje na půdě mistrovského Nymburka. Pozor: utkání se hraje v pátek netradičně od 10 hodin.

Body: Autrey 19, Pomikálek 14, Carlson 13, Žikla 13, Šiška 10, Ježek 9, Vukosavljević 9, Kroutil 7, Feštr 6, Mach 3, Skalička 3 - Číž 20, Igrutinovic 15, Granić 10, Krefft 7, Machač 6, Brožek 5, Kolář 4, Merta 3, Novák 2. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Baudyš. Střelba 2 body: 31/21:31/18. Trojky: 38/18:21/6. TH: 15/10:28/18. Doskoky: 35:31. Chyby: 23:21. Diváků: 856. Čtvrtiny: 27:21, 21:18, 33:18, 25:15. Hráč utkání: Pomikálek Tomáš (Děčín).