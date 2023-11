/FOTOGALERIE/ Podle postavení v tabulce NBL to měla být snadná práce, ale nebyla. Basketbalisté Kolína se k šesté výhře doslova protrápili a poslední Ostravu porazili na domácí palubovce pouze o koš 67:65.

Z utkání BC Kolín - Ostrava (67:65). | Foto: David Kratochvíl

„Pro nás to bylo velmi důležité utkání a hrozně důležité vítězství. Je nás málo, máme malý počet hráčů. Hlavně jsme hráli bez Jamariho Smithe, postrádali jsme jeho doskoky, body, prostě všechno. Kluci ale bez něho odehráli skvělý zápas. Možná to nebyl nejlepší náš zápas, ale bylo to možná naše nejdůležitější vítězství,“ řekl trenér Kolína Predrag Benáček.

Kolín vedl, hrál přesilovku, přesto nedokázal doma vyhrát

„Splnili jsme úkol nějakým způsobem v obraně, ale v útoku nám to prostě nejde. Trápíme se tam, trápíme se z dálky, dáme sice zpod koše, ale nedáme z dálky a pak si vůbec nepomůžeme ztrátami. Máme jich každý zápas hrozně moc. Samozřejmě to souvisí s mladým týmem, ale tak se basket hrát nedá. My si musíme umět dát aspoň dvě přihrávky, a když si je dáme, tak dáme koš, když ne, tak jsou ztráty nebo špatné střelecké pozice. Co se dá dělat, zase jsme prohráli těsně,“ posteskl si trenér Ostravy Adam Choleva.

Kolín se stává specialistou na dramatické koncovky. Těsný náskok v poslední době udržel proti Vídni, mistrovské Opavě nebo nyní proti Ostravě.

Po vyrovnaném průběhu se rozhodovalo v závěru. Dvacet vteřin před koncem Číž dvěma trestnými hody posunul svůj tým do vedení 66:63, hosté následně lehkým košem snížili na rozdíl jednoho bodů. Pak byl faulovaný Stegbauer, který ze dvou šestek proměnil pouze jednu. Kolín vedl o dva body a Ostrava měla poslední útok na zvrat. Ten však nevyužila a Medvědi a jejich příznivci si mohli oddechnout.

„Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký souboj bez klíčového hráče. Bohužel nám v prvním poločase nešla střelba a víceméně v celém zápase, ale urvali jsme to velmi důležité utkání pro sebe,“ oddechl si křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

Kozlové potrkali Berany, ve vítězném zápase se myslelo i na charitu

„Velmi nás tento zápas mrzí. Cítili jsme šanci, Kolín hrál bez Smithe, tudíž byl oslabený o důležitého hráče. My si věřili, že to zlomíme a konečně vyhrajeme druhý zápas. Bohužel jsme ale zase na konci neměli víc štěstí,“ konstatoval rozehrávač Ostravy Matej Majerčák.

Body: Číž 22, Redparth 15, Novotný 10, Stegbauer 9, Petráš 6, Goga 2, Halada 2, Štěpán 1 – Jeter 19, Williams 19, Rhodes 14, Majerčák 6, Mička 3, Heinzl 2, Svoboda 2. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Melichárek. Trojky: 31/6:22/3. Střelba 2 body: 34/15:45/21. TH: 24/19:15/14. Doskoky: 43:45. Chyby: 17:24. Diváků: 524. Průběh: 21:20, 34:35, 54:51.

Neznámý kolínský atlet dostal vyznamenání od prezidenta. Z jeho příběhu mrazí