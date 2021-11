Na mistrovství světa do Helsinek se může těšit další florbalista Mladé Boleslavi, univerzál Dominik Beneš. V nominaci nahradil zraněného obránce Chodova Jiřího Bauera a zařadí se vedle dalších čtyř boleslavských borců Lukáše Bauera, Jakuba Grubera, Lukáše Punčocháře a Adama Hemerky.

Zraněného Jiřího Bauera nahradil v nominaci českých florbalistů na MS Dominik Beneš. | Foto: Foto: Martin Flousek/Český florbal.

„Když jsme se dozvěděli, že Bauera nepustí zranění, tak jsme museli reagovat a hledat náhradu. Po řadě analýz jsme se rozhodli povolat Beneše. Byla to pro nás nejlepší volba. Hledali jsme někoho do defenzivy a to Dominik splňuje. Navíc je schopen zahrát na více postech, takže získáváme velmi komplexního hráče,“ okomentoval pro Český florbal změnu trenér Petri Kettunen.