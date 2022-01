„Bylo vidět, že někteří mají za sebou po pauze jeden nebo dva tréninky. Nebyl to zápas, na který bychom se chtěli dívat, ale zase to dorovnala vyrovnanost v závěru, když domácí vedli téměř celý zápas. My jsme vedli tři minuty a vezeme si výhru. Je to vítězství odbojované, klukům patří dík. Chtěl bych také poděkovat Davidovi Machačovi, že v době nepřítomnosti obou koučů pomohl s tréninkem. Je to i jeho výhra,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

FOTO: Boroš získal pátý titul. Zemanová se radovala poprvé mezi elitou

„Pětatřicet minut jsme hráli skvěle, ale problém byl s doskokem. Kolín nás přeskákal a to nakonec rozhodlo. Jinak ale chci své hráče pochválit za výkon. Na palubovce nechali všechno. Máme spoustu zranění a musíme se dát do kupy. Musíme dát bojovat a dostat se do play-off jinou cestou,“ řekl asistent Ostravy Saša Jankovič.

Hráči Kolína nastupovali do utkání po covidové karanténě a na jejich výkonu to bylo dlouho znát. Téměř celý zápas tahali za kratší konec provazu. Už to vypadalo na porážku, v závěru se však vzchopili a dokázali nepříznivé skóre otočit na svoji stranu. Čtvrtou čtvrtinu vyhráli 30:17.

Medvědy táhl za výhrou kapitán Číž, který zaznamenal 23 bodů, dále Petráš s Marešem, jenž přidali shodně 19 bodů a Lošonský, autor 13 bodů.

„Pro nás to byl velice náročný zápas, vracíme se po covidu. Výhru bereme, i když to od nás nebylo stoprocentní. Výhrou jsme si upevnili pozici ve skupině A1 a jsme naprosto spokojeni,“ podotkl kapitán Kolína Adam Číž.

Kolín se výhrou posunul na průběžné čtvrté místo.

Body: Radukič 20, Antonio 18, Vann 18, Nábělek 10, Týml 6, Havlík 3, Svoboda 3, Bohačík 2 – Číž 23, Mareš 19, Petráš 19, Lošonský 13, Jelínek 6, Křivánek 4, Edogi 1. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Ulrych. Trojky: 36/14:23/8. Střelba 2 body: 36/13:39/17. TH: 14/12:34/27. Doskoky: 36:48. Chyby: 28:16. Diváků: 262. Průběh: 27:23, 48:39, 63:55.

FOTO: Skvostná náplast na tři porážky. Kozlové udolali zubry v jejich revíru