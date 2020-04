David Machač (40). S velkým basketbalem začínal v Kroměříži, největší část své bohaté kariéry ale odehrál v Kolíně, kde se rozhodl i natrvalo usadit. Nejvyšší soutěž hraje již dvacet let. Během této doby se zařadil mezi nejlepší střelce soutěže. Nouzový stav prožívá v bytě společně s manželkou, malým synkem a psem.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Asi jako všem sportovcům se sportovní život úplně zastavil. Nejde nic dělat. Po sezoně jsem chtěl skončit, ale když člověk dělá sport celý život, tak nechce končit v půlce sezony, ale na palubovce. Tak přemýšlím o definitivním posledním roce a budu doufat v lepší konec.

Jak se udržujete v kondici?

Mám malé dítě a můžu říct, že po tréninku jsem se někdy cítil méně unavený, než po celých dnech s malým (smích). Bydlíme u lesoparku Borky, takže každý den chodíme do lesa. A párkrát jsem si byl zaběhat a na bruslích. Samo s rouškou, ale to člověk má co dělat, aby to udýchal (smích).

Jaký domácí trénink byste doporučil?

Core, posilování s vlastním tělem a omezit stravu. Člověk jenom jí (smích).

Co vás karanténa naučila?

Že člověk si neváží věcí, které bere jako samozřejmost.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal?

O roušky se stará přítelkyně. Šije pro celou rodinu, pro spoustu známých a nějaké organizace. Celé dny jen šila a šila, takže roušku mám vyrobenou.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Na normální život, že člověk bude moci jít, kam chce. A nejvíc asi na točený pivo (smích).