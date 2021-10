Bylo to jako na houpačce. Oba týmy měly dobré i špatné pasáže. Před začátkem čtvrté čtvrtiny vedli domácí o tři body, v závěru měli lepší mušku a lepší nervy hráči Kolína, kteří tradičně kralovali z trojkové vzdálenosti. V průběhu zápasu proměnili šestnáct pokusů z jednačtyřiceti.

„Loni jsme z trojkové střelby těžili hodně, letos se budeme samozřejmě pokoušet se opírat o ni znovu. V Děčíně nám hodně pomohla právě trojková střelba Filipa Novotného a celkově si myslím, že nemáme špatné procento střelby z tříbodové vzdálenosti,“ řekl pivot Kolína Jiří jelínek.

„Z mého pohledu to musel být velmi pěkný basketbal, bylo to vyrovnané. Děčín dokonce před poslední čtvrtinou vedl a divákům se to muselo líbit. Bylo to napínavé, mělo to šťávu,“ dodal.

Kolín táhli dva muži, ostrostřelec Filip Novotný, který proměnil sedm trojek a v zápase zaznamenal 33 bodů, což je jeho nový osobní rekord a především Adam Číž. Kapitán Medvědů se chvíli po třicátých narozeninách a ve své třinácté sezoně dočkal prvního kariérního triple doublu v NBL. V Děčíně byl díky 15 bodům, 12 asistencím a 10 doskokům klíčovým strůjcem těžce vydřeného vítězství kolínských Medvědů.

„V závěru utkání rozhodla naše zónová obrana. Děčín jsme díky ní zastavili a byli jsme schopni bodovat v útoku. Před tím jsme však měli slabou třetí čtvrtinu, kterou Děčín vyhrál o deset bodů a skóre otočil. Nepokračovali jsme v ní v tom, jak jsme vstoupili do prvního poločasu. Oba týmy bojovaly na samé hraně basketbalové tvrdosti,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Věděli jsme, že Kolín je velmi dobře střílející mužstvo, což potvrdil. V útoku si to umí dobře podat a hraje to velmi zkušeně,“ podotkl trenér Děčína Tomáš Grepl.

„Prohra nás hrozně mrzí, protože jsme cítili, že bychom to mohli zvládnout, ale bohužel nás zradilo obranné doskakování ve druhém poločase. A když Kolínu dovolíte sedmnáct útočných doskoků, ze kterých má druhé, třetí šance, má natolik kvalitní střelce, aby naše chyby potrestal. A to se stalo. Měli jsme poměrně kvalitní útok, přes bodové výpadky několika hráčů, ale na výhru to nestačilo,“ dodal Tomáš Grepl.

Body: Šiška 27, Nichols 24, Svoboda 14, Prahl 11, Kroutil 5, Mach 4, Sertič 4, Žikla 2 – Novotný 33, Jelínek 19, Číž 15, Mareš 11, Křivánek 8, Lošonský 7, Petráš 4. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Hartig. Trojky: 31/10:41/16. Střelba 2 body: 43/23:31/16. TH: 20/15:24/17. Doskoky: 37:47. Chyby: 26:20. Diváků: 610. Průběh: 25:25, 44:51, 73:70.