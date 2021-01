„Přestože nás Svitavy v závěru dotahovaly, tak si myslím, že výhra byla určitě zasloužená a že jsme si to pohlídali, protože dali dvě trojky v posledních deseti sekundách, a to díky naší nižší koncentraci,“ řekl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Zápas jsme nezvládli, protože jsme nedokázali pokrýt soupeřovy trojky a jeho střelbu. Dva hráči nám dali skoro 60 bodů. My jsme bohužel nebyli schopný skóre pořádně dotáhnout. Nemohli jsme se dostat pod pět bodů. Rozhodla střelba a bojovnost Kolína,“ přiznal hráč Svitav Jan Hlobil.

Kolín od začátku ukazoval, že má po Nymburku druhou nejlepší aktuální formu. Téměř celý zápas vedl dvouciferným rozdílem. Již po první půli vedl o třináct bodů. Největší zásluhu na tom měl Adam Číž, autor 24 bodů.

Ani na chvíli nebyl pochyb o tom, kdo vyhraje. Kolín zkušeně kontroloval další průběh zápasu.

„Kolín vyhrál zaslouženě, hlavně díky prvnímu poločasu, kdy vládl na hřišti Adam Číž. Hrál výborně, trefoval těžké střely a dostal se do pohody. V druhém poločase jsme ho trochu zastavili změnou obrany, ale míč si vzal Lee Skinner, který nám dával koš za košem. My jsme na to neměli absolutně žádnou odpověď,“ uvedl trenér Svitav Lukáš Pivoda.

„Poté jsme se ještě dostali do zápasu, ale bohužel. Pochvalu si nezasloužíme ani za jednu čtvrtinu,“ dodal Pivoda.

Kolín porazil Svitavy podruhé v sezoně. V prvním vzájemném duelu o deset bodů, nyní o čtyři.

„Soupeř nás zlobil na útočném doskoku. I když jsme nehráli s takovou energií jako v ostatních zápasech, výhru jsme si zasloužili,“ podotkl Miroslav Sodoma.

Hvězdou zápasu se stal kolínský rozehrávač Adam Číž, který za čtyřicet minut hry zaznamenal 33 bodů. Soupeře deptal zejména v první půli.

„Jsme strašně rádi, že jsme zápas vyhráli, protože výhra nebyla vůbec jednoduchá. Po středečním zápasu proti Opavě, kdy jsme se hodně vydali, byl začátek zápasu z naší strany vlažný. Nehráli jsme na sto procent, ale bylo to dáno únavou. Celý zápas jsme vedli, myslím, že jsme si to vítězství celý zápas pohlídali,“ řekl muž, jenž proměnil šest trojek.

Body: Číž 33, Skinner 26, Novotný 9, Machač 9, Dlugoš 3, Wallace 2, Jelínek 2 – Slezák 23, Dragoun 16, Johnson 11, Svoboda 9, Bujnoch 8, Marko 8, Sehnal 3, Goga 2. Rozhodčí: Blahout, Kec, Jedlička. Střelba 2 body: 38/22:37/17. Trojky: 29/10:36/13. TH: 16/10:10/7. Doskoky: 35:44. Chyby: 8:13. Průběh: 21:13, 45:32, 64:51. Hráč utkání: Adam Číž (Kolín).