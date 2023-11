Jestliže jste fanoušci basketbalistů Kolína, musíte mít pevné nervy, protože v poslední době se o vás několikrát musel pokoušet infarkt. Medvědi totiž svá utkání rozhodují většinou poslední střelou. A když drama, musí u toho být Adam Číž.

Z utkání BC Kolín - Olomoucko (82:73). | Foto: David Kratochvíl

Právě kapitán Kolína se pasoval do hlavní role v Olomoucku, kde střelou sekundu před koncem vystřelil výhru 80:78.

Tým Goats Polabí v superlize malého fotbalu skončil

„Opět se nám podařilo zvládnout vyrovnanou koncovku, je to i tím, že po předchozích zvládnutých zápasech si hráči věří. Měli jsme štěstí, výkonem v těžkém zápase jsme si to ale zasloužili. S Olomouckem to teď máme 2-0 na zápasy, i to se může hodit v boji o účast v horní nadstavbové skupině,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Celé utkání se překlápělo ze strany na stranu. Z našeho pohledu nejsme v ideální situaci, protože těch výher moc nemáme. Možná i to se projevilo. Především v koncovce, v níž jsme měli i trošku smůly. Chyběl mi větší týmový výkon, což přispělo k naší porážce. Musíme jít zápas od zápasu a věřit, že se naše hra zlepší,“ řekl trenér Olomoucka Andrew Hipsher.

Kolín se stává specialistou na koncovky. V Olomouci zvládl urvat už čtvrtý podobný zápas v řadě a pokaždé figuroval v hlavní roli kapitán Číž. Opavu sestřelil trojkou dvě vteřiny před koncem, Ostravu čtyřmi šestkami v závěru, Ústí dvěma slepenými trojkami ve finiši druhého prodloužení. A nyní přidal přesnou ruku na Hané.

„V poslední době už říkám, že když začíná poslední minuta, odjíždím domů, protože Adam Číž to už zařídí,“ podotkl Predrag Benáček.

Utkání se odehrávalo v takových vlnách. Oba týmy dokázaly ztratit vysoké dvouciferné vedení, aby vzápětí předvedly skvělý obrat. Drama tak rozhodla koncovka, ve které byl šťastnější Kolín. Díky dlouhé střele Číže získal čtvrté vítězné utkání z posledních pěti v NBL.

FOTO: Doležal nasázel hattrick za necelé čtyři minuty a Jestřábi porazili Kolín

„Věděli jsme, že Olomoucko hraje lépe, než ukazuje tabulka. Přijeli jsme s pokorou. Celý zápas nám to navíc příliš nešlo, někdy nám vázla i spolupráce s Kubou Petrášem. Máme náročný program a chvílemi prostě nemůžeme. Závěr ale pro nás dopadl dobře. Ve středu se potkáme znovu v Alpe Adria Cupu, to nás úplně netěší, ale nedá se nic dělat,“ řekl kapitán Kolína Adam Číž.

Body: Adamu 26, Shaver Jr. 16, Mc Brayer 13, Hemphill 11, Škranc 11, Žák 1 – Petráš 18, Smith 17, Číž 15, Stegbauer 9, Halada 8, Goga 5, Novotný 5, Redparth 3. Rozhodčí: Kučírek, Vávrová, Výborný. Trojky: 28/7:33/11. Střelba 2 body: 36/19:35/20. TH: 23/19:15/7. Doskoky: 31:48. Chyby: 16:21. Průběh: 23:18, 40:40, 63:59.

Medvědům se v Evropě daří. Vyhráli ve Slovinsku