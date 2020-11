„Za výhru jsme nesmírně rádi, byla určitě velice vydřená. Soupeř skoro celý zápas vedl,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Myslím si, že vyhrál šťastnější tým,“ konstatoval trenér Hradce Lubomír Peterka.

Kolín k druhému vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže táhl Adam Číž, soupeři nastřílel 28 bodů, přičemž osmkrát se prosadil z trojkové vzdálenosti.

„Jsme velmi rádi, že jsme zápas zvládli, protože nebylo vůbec jednoduché vyhrát o dva body,“ oddechl si po utkání Adam Číž.

„Zápas jsme nezačali vůbec dobře. Vlastně celý první poločas, kdy jsme od soupeře dostali okolo 60 bodů, což není vůbec dobrá vizitka. Nicméně na konci jsme to i přes úzkou rotaci zvládli, a to spíš bojovností, než basketbalovými dovednostmi,“ dodal muž s číslem 1 na zádech.

V dresu Hradce se představilo několik bývalých hráčů Kolína. V roli asistenta byl Lukáš Rovenský, na palubovce se proháněli Jiří Šoula a Lukáš Brožek. Posledně dva jmenovaní se také zapsali do střeleckých statistik.

„Myslím si, že jsme do zápasu vstoupili poměrně slušně. Drželi jsme se plánu, který jsme měli od trenéra. Podařilo se nám trefit docela dost trojkových střel, bohužel v druhém poločase to převzal Kolín a Adam Číž, který nás potrestal svojí klasickou hrou z tříbodové čáry, a poté se to přehouplo na kolínskou stranu,“ řekl autor sedmi bodů Lukáš Brožek.

Kolín po restartu odehrál dva zápasy. V Nymburce po sympatickém výkonu prohrál o deset bodů, nyní vyzrál na Hradec Králové. Po čtyřech zápasech má bilanci dvě výhry a dvě porážky. O další body bude bojovat již ve středu, a opět na domácí palubovce. Od 17.45 hodin přivítá Olomoucko, které vede bývalý trenér Medvědů Predrag Benáček.

„V utkání s Olomouckem se musíme zaměřit především na naší obrannou fázi, pokud chceme pomýšlet na výhru. Nesmíme zopakovat stejné chyby, jako jsme dělali proti Hradci Králové,“ řekl kolínský asistent Filip Rytina.