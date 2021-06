„Nová sezona nám víceméně skončila po jednom turnaji,“ uvedl předseda klubu FBC Kolín Petr Cícha.

„Nabízeli jsme potom hráčům alespoň možnost účastnit se dobrovolných venkovních tréninků, ale samozřejmě kreativní srdce týmových hráčů krvácelo. Nepřidávala tomu ani chaotičnost vládních nařízení. Sliby přicházely i v době, kdy bylo jasné, že reálně o nějakém rozvolnění nemůže být ani řeč a ten mix neustálého dávání naděje a zklamání vedl zákonitě k určité rezignaci mnoha lidí. Přesto řada hráčů chodila na venkovní kondiční tréninky, i když byl sníh a bylo pod nulou,“ podotkl Cícha.

Vypadá to, že nejhorší období skončilo. Postupně se rozvolňuje na všech frontách.

„Každopádně jsme rádi, že když je možné se teď znovu opřít do společného sportování, že vidíme zájem a nadšení, že hráči chtějí makat na kondici, chtějí být v kolektivu, chtějí se bavit pohybem s kamarády, i když to zatím není o florbalu, ale o pilování fyzičky. Takže pokračujeme venkovními tréninky a zkoušíme zařadit i florbalové tréninky na hokejbalovém hřišti. I když to pro florbal není ideální, chceme tu extrémně dlouhou venkovní přípravu trochu zpestřit a také, aby si hráči zase trochu připomněli, jak vlastně hokejka a gólmanské vybavení vypadají,“ řekl Petr Cícha.

Jeho svěřenci museli v těžkých časech hledat náhradní řešení, pokaždé si ale poradili.

„Naše pozornost se pochopitelně upíná směrem k nové kolínské sportovní hale. Mimochodem hokejbalové hřiště byla jedna z variant, kterou jsme na začátku řešili, že by se hřiště nějak jednoduše zastřešilo a mohla by plocha sloužit i na florbal, podobně jako to mají v jiných halách,“ poznamenal.

Celkově je pro něj osobně i jeho „podřízené“ hala emotivní téma, protože to byl limit hned od začátku.

„Letos slavíme 20 let od založení klubu a celých 20 let trénujeme v nevyhovujících podmínkách a jezdíme hrát domácí zápasy a turnaje do cizích měst. Z tohoto pohledu je trochu kuriózní, že i tak máme 12 ligových družstev, od přípravky až po muže a ženy. Navíc věříme, že nová hala bude tím správným impulsem, aby kolínský florbal nabral po koronavirové pauze na síle a bylo o nás ještě více slyšet. Řada našich odchovanců hraje i v nejrůznějších pražských týmech, třeba je možnost představit se konečně doma před vlastními fanoušky naláká k návratu,“ přemýšlí nahlas Cícha.

Otevření nové haly se již nemohou dočkat.

„Nová hala je takové naše dítě, protože myšlenku na tento projekt jsme na město přinesli před více než pěti lety. Postupně se hledala nejvhodnější lokalita, podoba haly nebo financování a využití grantů. Vše prošlo dlouhým vývojem a bylo potřeba překonat mnoho porodních bolestí, než jsme se dostali do fáze, že se pomalu stříhá slavnostní páska. I pro nás to každopádně byla velká škola a zdolat některá úskalí například v souvislosti s ochranou životního prostředí byla velká výzva,“ zavzpomínal Petr Cícha.

Nová hala však nebude sloužit výhradně florbalistům. Využívat ji budou i další zástupci halových sportů.

„Trochu s napětím nyní sledujeme debaty, jaký prostor v hale nakonec dostaneme. Velká plocha by nám umožnila efektivněji odtrénovat více kategorií a starší družstva by konečně mohla po letech trénovat na hřišti se stejnými rozměry, jako se pak hrají ligové soutěže. Často jsme trénovali na hrací ploše o mnoho a mnoho metrů kratší. Ale ani to nás nezastavilo ve sbírání úspěchů. Jsme zvyklí bojovat a už se těšíme, že se o čest a slávu Kolína konečně budeme rvát „doma“. Zároveň neustále rosteme a jsme výrazným klubem, ale přitom nikde nemáme, na rozdíl od většiny jiných kolínských týmů, vlastní zázemí,“ posteskl si Cícha.

Novou halu téměř okamžitě využijí k pořádání různých sportovních akcí.

„Na začátku srpna pořádáme tradiční florbalové soustředění pro všechny kategorie v krásném sportovním areálu v Týnci nad Labem, ale novou kolínskou halu bychom chtěli v průběhu července využít pro speciální příměstské sportovní tábory. Soustředění i tábory jsou otevřené i pro nečleny, pokud by si kdokoli s námi chtěl před novou sezonou vyzkoušet tréninky,“ nastínil Cícha.

„Také bychom rádi novou halu pokřtili nějakým turnajem o pohár města Kolína a třeba zápasem superligových týmů. Nápadů máme hodně a věříme, že kombinace tvrdé práce a odpovídajícího zázemí se odrazí v další úspěšné sezoně,“ dodal kolínský předseda Petr Cícha.

Sen mnoha sportovců se vyplní ve středu 9. června 2021, kdy se slavnostně otevře nová sportovní hala.