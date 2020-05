"Většina našich týmů v té době vstupovala zhruba do závěrečné čtvrtiny soutěže a těšili jsme se, že výkony budou gradovat, protože hráči během tréninků vypadali ve skvělé formě. Navíc jsme věřili, že v lize využijeme i cenné zkušenosti získané na začátku roku na švédském turnaji Gothia Innebandy Cup. Pouze mužský A tým, který nastupoval v celostátní divizi, stihl dohrát základní část protrápené a nepovedené sezony," uvedl předseda klubu Petr Cícha.

V průběhu dalších dní bylo jasné, že se sezona nedohraje. Byl jste pro, nebo jste věřil v lepší konec?

Otázka je, čemu by se dalo říci lepší konec. Samozřejmě ukončení soutěží bylo velmi nepříjemné, zejména vzhledem k ambicím některých našich družstev, ale zároveň situace byla a stále je velmi nepřehledná, i když se některá opatření uvolňují, jejich striktní dodržování je v reálu poměrně komplikované a zcela je dodržuje i při veškeré snaze málokdo. Takže jsme alespoň nebyli v nejistotě, i když bychom všichni raději hráli, než trávili finální momenty sezony v karanténě. Ale brali jsme to jako fakt. A nedělám si iluze, jakou úroveň by soutěže měly po takové pauze. Navíc různí provozovatelé hal a tělocvičen přistupují k otevření jinak, takže by i týmy neměly rovné podmínky v přípravě. My jsme například odkázáni na školy, jelikož trénujeme ve školních halách. Ale ty mají momentálně dost jiných starostí, takže se s největší pravděpodobností už před prázdninami do hal nedostaneme. Samostatné sportovní haly v tomhle budou asi pružnější a hladovější, takže některé týmy se dostanou i k halovým tréninkům. Pokud by se soutěže tedy jen přerušily, těch otazníků by bylo příliš, stejně jako by byla řada limitů, protože v mnoha rezervovaných halách by turnaje nebylo možné odehrát, jak ukazuje i náš případ.

Delší dobu museli být lidé v karanténě. Jak jste to v klubu zvládali? Rozdali jste hráčům individuální plány?

Po skončení ligové sezony mají obvykle některá družstva chvilku volno před přípravou na novou sezonu, nebo jsou tréninky volnější, takže vynucená pauza působila i jako takový umělý předěl. Zároveň například Český florbal je velmi aktivní a připravuje zajímavé materiály, takže by bylo zbytečné tuto aktivitu zdvojovat a spíše jsme hráče odkázali na již existující inspirativní cvičení.

V dnešní době, kdy jsou technologie na velice vyspělé úrovni, jste mohl své svěřence kontrolovat. Dělal jste to, nebo jste jim věřil, že nic neošidí?

Především našim hráčům věřím a chci věřit. A je v zájmu každého udržovat se v dobré kondici a být lepší než ostatní. Ale vzhledem k době, kdy pauza přišla, ani nebyl důvod na hráče nějak speciálně tlačit.

Petr Cícha

Věk: 38 let

Zaměstnání: PR manager

Největší sportovní úspěchy: Bronz na turnaji Czech Open v konkurenci 128 týmů z celého světa

Nejoblíbenější zpěvák: Nick Cave

Nejoblíbenější zpěvačka: Nanna Bryndís Hilmarsdóttir

Nejoblíbenější herec: Brad Pitt

Nejoblíbenější herečka: Winona Ryder

Nejoblíbenější pití: Aloe-vera drink

Nejoblíbenější jídlo: Jakékoli dobře udělané jídlo

Nejoblíbenější sportovec: Raúl González

Co jste dělal v době karantény vy osobně?

Vynucená pauza mi dala možnost doléčit šrámy ze sezony a zároveň dříve a komplexněji se začít připravovat na relativně vzdálenou novou sezonu. Florbalku jsem v počátku nechal u ledu a zaměřil se na individuální posilovací cvičení a zpevnění především středu těla. Jakmile bylo možné začít chodit ven, tak jsem plynule přidal cvičení na sílu a vytrvalost, kde jsem v uplynulé sezoně cítil velké rezervy.

V klubu nepůsobíte pouze jako hráč, ale také jako předseda. Co jste během nouzového stavu stihl?

Na jednu stranu jsem měl vzhledem k absenci tréninků více času, ale turbulentní období pro mě zase bylo náročnější pracovně a byl jsem tedy vytížen jinými povinnostmi. Měli jsme v plánu řadu aktivit a kreativních projektů, ale vzhledem k situaci řadu věcí nešlo nebo nemělo cenu realizovat, takže čas zabírala především nepopulární florbalová administrativa. Dlouhou dobu jsme byli v nejistotě i ohledně mnoha tradičních přípravných turnajů a i nyní se pravidla neustále mění a prázdninový režim také není zcela jasný. Každopádně věříme, že naše pravidelné srpnové soustředění už proběhne relativně normálně a přemýšlíme i o příměstských sportovních táborech. Alespoň jsme konečně více rozjeli novou členskou on-line sekci pro naše hráče a rodiče, abychom zjednodušili interní komunikaci v rámci klubu, automatizovali a sjednotili řadu procesů. Zatím je to pro nás pořád poměrně nový systém a všichni se s ním musí seznámit a skamarádit, ale do budoucna nám to pomůže posunout se zase o kousek výše, zjednodušit řadu věcí a soustředit se na nové projekty.

Kolínský florbal je na vzestupu. Každým rokem do klubu přicházejí noví členové. Kolik máte v současné době členů a kolik družstev hraje soutěže?

Máme radost, že florbal je populární a děti mají zájem o sportování. Aktuálně má náš klub FBC Pitbulls Kolín kolem 250-300 členů a ligové soutěže hrálo 12 našich družstev. Momentálně řešíme podobu nové sezony, protože se blíží termín pro přihlašování ligových družstev. Zejména u dětí je to vždycky trochu loterie, protože v září přijde řada nováčků, naopak někteří si najdou jiné koníčky. V současné situaci je plánování ještě o kousek těžší, jelikož nemáme děti a rodiče pohromadě. Neustále ale přibíráme nové zájemce o florbal, od přípravky až po dospělé, dívky, chlapce, muže, ženy. Je možné si přijít tréninky i jenom vyzkoušet, v tomhle jsme velmi otevření a vstřícní.

Jaké má klub ambice do budoucna?

Letošní neúplná sezona pro nás byla hořkosladká. Výjimečné výkony předváděla naše nejmladší družstva, i když u dětí nekoukáme na výsledky a i rodiče nabádáme, ať s dětmi neřeší góly, ale podporují je v lásce a vášni ke sportu, tak mě zejména přístup přípravky a elévů hodně bavil. Elévové dokonce patřili ze 40 družstev mezi ty vůbec nejlepší. Povedenými výkony se prezentovaly i dorostenky a juniorky, naopak velmi nepovedenou sezonu zažil mužský A tým. Nepovedlo se nahradit několik končících opor, změna taktiky také nepřinesla kýžené ovoce a celkově byly výkony neslané, nemastné, bez sebevědomí. Ale občas taková facka může pomoci a věřím, že nás to nyní nastartuje k cestě vzhůru. Pro příští sezonu chceme postup obou mužských týmů, ale dlouhodobě koukáme ještě výš. Nyní je pořád velmi nepříjemným limitem absence haly, protože v současných tragických podmínkách je trochu zázrak, že jsme před dvěma lety bojovali o postup do národní ligy. A bez pořádného zázemí je také o to těžší udržet talenty, když nám někdo během roku vystřelí, hned se slétají supy z velkých, zejména pražských klubů. A u mladých hráčů často pracují emoce, vidina zkratky a nablýskaná značka. I v menších městech nyní vznikají florbalové kroužky a florbal je celkově na vzestupu, takže bychom rádi byli takovým centrem v tomto regionu.

Zdá se, že nejhorší je za námi. Pravidla se postupně uvolňují. Jaký program nyní bude platit ve vašem klubu?

Pro nás je stále problém, že haly se sice postupně otevírají, ale vzhledem k situaci v Kolíně jsou naše haly pod správou škol, které teď řeší zcela jiné problémy a otevření hal tak pro ně není prioritou. Se staršími kategoriemi se tedy zaměřujeme alespoň na fyzickou přípravu a kondici. U dětí je striktní dodržování všech pravidel pořád ještě příliš komplikované.

Před pár dny začala výstavba nové sportovní haly. Jak se těšíte do nového stánku?

Hezká otázka, ale to by bylo na dlouhé povídání. U stávajícího projektu nové sportovní haly jsme od samého začátku, jelikož jsme jednání iniciovali. I když původně jsme na město přišli s minimalistickou vizí, co nejlevnější a nejjednodušší haly. Lokace v Borkách má řadu výhod i nevýhod, ale zvažovali jsme řadu variant a jsem rád, že se došlo alespoň k nějakému řešení. Každopádně hala je nezbytností, současná situace je katastrofální a nedůstojná. A jak ukazuje příklad Kutné Hory, podobné haly by Kolín klidně unesl dvě. Věřili jsme, že v hale už dávno budeme trénovat, k termínům a průběhu příprav jsme měli nějaké výhrady, ale věřím, že nyní se už vše snad zdárně blíží k cíli. Ale pozor, stavba haly je jedna věc a druhou věcí je samotný provoz. Z vlastní zkušenosti známe spoustu hezkých hal, které se dají pohřbít špatnou, neaktivní správou. Nebo naopak příliš aktivní správou. Kapacita haly není nafukovací, původní myšlenka, kolem které projekt haly vznikal, byla hala pro sporty bez domova, tedy sporty, které musí jezdit hrát domácí zápasy do jiných měst. Měla by to tedy být priorita, i když samozřejmě věřím v konstruktivní diskuzi a využití haly i na zápasy sportů, které jinak v Kolíně už normálně hrají. Přípravě haly jsme věnovali stovky hodin, řada lidí jen tiše přihlížela, a když se nyní blížíme do finále, tak je najednou všude spousta chytrých lidí. Pro nás je ta situace o to bolestnější, že trénujeme na malých, nevyhovujících hřištích, což se pak tvrdě projevuje v zápasech. Zkoušeli jsme jezdit na tréninky do Chlumce nad Cidlinou, ale to zase pro zapojení mladších hráčů není ideální. Takže ano, do nové haly se velmi těšíme a věříme v nějakou rozumnou debatu o využití.