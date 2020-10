Basketbalový klub BC Kolín vyhlašuje soutěž o nejpilnějšího sportovce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Co se po Vás požaduje? Natočte se při každém provedení cviku z videa a pošlete do středy 28. října do messengeru FB BC Kolín - sekce mládež.