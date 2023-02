„Zápas byl pod naší taktovkou od začátku až do samotného konce. I přes úzkou lavičku jsme vyhrály utkání o padesát bodů,“ podotkla trenérka Lucie Vetorová.

Střelci: Jebavá M. 22, Bečvářová K. 21, Horká A. 11, Bártlová N. 10, Pithartová M. 8, Boskovicová V. 2, Ulčová A. 2.

BC Kolín – BK Medvědi Tábor 85:82 po prodloužení

„Nedělní zápas byl trochu větší oříšek. Věděly jsme, že tento soupeř bude těžký z minulých zápasů. Na domácí palubovce jsme si s nimi poradily, ale z Tábora jsme si odvezly dvoucifernou porážku. Bylo Táboru co vracet,“ uvedla trenérka Lucie Vetorová.

„V útoku se nám nedařilo a hlavně žalostné trestné hody k tomu vůbec nepomohly a naše soupeřky nám nedaly nic zadarmo. Ve druhém poločase jsme si vždy vybudovaly náskok, který hned vzápětí soupeřky stáhly úspěšnou střelou za tři body. V prodloužení to byla bitva, jelikož se nám vyfaulovala Anička Ulčová a Markéta Pithartová. Tím pádem jsme hrály prodloužení v pěti. Tento zápas byl pro všechny hodně fyzický a drsný, rozhodčí bohužel připustili tvrdou hru. Jeden koš na naší straně a vzápětí koš na straně druhé, a to až do konce prodloužení. Nakonec to vzala na svoje bedra pivotka Anička Horká i přes zdravotní problémy a rozehrávačka Nela Bártlová a zvítězily jsme o tři body,“ oddechl si Lucie Vetorová.

Střelci: Jebavá M. 23, Horká A. 17, Bártlová N. 17, Bečvářová K. 15, Šibravová L. 6, Ulčová A. 5, Boskovicová V. 1, Pithartová M. 1.

U19 junioři – Nadregionální liga

BC Kolín – AŠ Mladá Boleslav 42:65

„Do zápasu jsme nastoupili laxně. V druhé půlce utkání jsme ukázali náš agresivní útok i naší obranu, a tak se nám podařilo skóre stahovat. V posledních minutách se nám podařilo dosáhnout pouze šestibodového rozdílu, ale podlehli jsme daným střelám protějšího týmu a nedokázali jsme zabrat až do úplného konce,“ posteskl si trenér Lukáš Sychra.

Střelci: Hoffman P. 12, Kysilka A. 12, Zhříval J. 7, Bareš A. 4, Koláčný O. 3, Sýkora F. 2, Zhříval F. 2.

BC Kolín – AŠ Mladá Boleslav 63:61

„Ve druhém utkání jsme změnili přístup a i díky komunikaci a změnám v obraně jsme dovedli utkání do vítězného konce. Ukázali jsme, že náš základ hry je o přístupu hráčů k zápasům. Pokud budeme přistupovat do zápasů agresivněji a udržíme si přístup celých čtyřicet minut, pak nemám strach hrát vyrovnané či výherní zápasy s kýmkoliv,“ dodal Lukáš Sychra.

Střelci: Klvaň M. 20, Kysilka A. 11, Koláčný O. 8, Sýkora V. 8, Sýkora F. 8, Bareš A. 4, Zhříval F. 2, Hoffman P. 2.

Ženy – 2. liga

BC Kolín – BC Benešov 59:81

„Přivítali jsme Benešov, který má na svém kontě doposud jen dvě porážky a při úplné tabulce by byl jasným lídrem. V prvním utkání na palubovce soupeře jsme odehráli velmi dobré utkání, po dobu třiceti minut jsme vedli, ale v poslední čtvrtině nás postihl výpadek, který znamenal porážku o čtyři body,“ řekl trenér Filip Rytina.

„Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, zejména co se týče útoku, v obraně už to bohužel dobré nebylo. První čtvrtinu jsme prohráli o sedm bodů, ovšem na začátku druhé čtvrtiny jsme stáhli náskok Benešova na tři body. Poté však přišel úsek hry, který nás stál lepší výsledek a rozhodl o osudu utkání. Benešov zaznamenal třináct bodů v řadě a odskočil nám na dvouciferný rozdíl, v poločase jsme ztráceli devatenáct bodů, a i když jsme se v průběhu třetí i čtvrté čtvrtiny dokázali přiblížit na rozdíl dvanácti bodů, pokaždé se Benešov včas zkoncentroval a vzal si výraznější vedeni zpět,“ konstatoval Filip Rytina.

Střelci: Krausová B. 14, Štěpánková R. 10, Králová T. 10, Máchová D. 10, Bušková B. 6, Lošonská J. 4, Soukalová D. 3, Fekarová T. 2.

Ženy B – SBL

BK Kralupy Junior – BC Kolín 60:59

„Soupeřky nastoupily do zápasu daleko lépe než my. Vybudovaly si náskok, který se těžko stahoval. V samotném závěru se nám podařilo zdramatizovat utkání, které bohužel skončilo šťastněji pro domácí,“ uvedl trenér David Vetor.

Střelci: Kosíková M. 22, Mocová E. 20, Černá N. 6, Mikšovská I. 5, Macháčková K. 4, Sikstová A. 2

TJ Sokol Kladno – BC Kolín 64:38

„Neodehráli jsme dobrý zápas. Celé utkání jsme byli nekoncentrovaný a z toho vyplynuly hloupé chyby a ztráty. Náskok Kladna se nám už nepovedlo stáhnout,“ přiznal David Vetor.

Střelci: Kosíková M. 15, Černá N. 9, Mikšovská I. 5, Kukalová T. 4, Mocová E. 2, Jonášová M. 2, Sikstová A. 1.

