Od devíti hodin ráno se v areálu Motorletu v Praze 5 utká rekordních jedenadvacet mužstev. Mezi účastníky nechybí vítězové prvního ročníku Gamblers Most, předlonští šampioni z Laguny Pardubice nebo účastníci evropské Ligy mistrů Restaurace U Pecků Praha a Ostravský Zábřeh. Scházejí pouze obhájci triumfu BKMK Werbedesign Brno.

„Přihlásilo se víc týmů, než jsme čekali. Skoro všichni oprávnění, kteří mohou jet. Příjemně nás to překvapilo, byť s tím jako organizátoři máme víc starostí. Turnaj je totiž letos pouze jednodenní a udržet vysoký standard při takovém počtu týmů je poměrně složitý úkol,“ uvedl hlavní organizátor Českého národního poháru Petr Brejla.

Od ročníku 2016 v Havlovicích drží Český národní pohár striktní formát, takže si právo účasti vybojují pouze vítězové oblastních lig a pohárů. Dvě divoké karty letos dostala pořádající Praha s Ostravou.

„Jsem velice rád, že se nám před třemi lety podařilo prosadit změnu systému Českého národního poháru, kdy mají možnost startovat jen vítězové oblastních soutěží a vítězové pohárů z každého svazu. Tento systém se ze začátku jevil jako problematický, ne každý měl chuť reprezentovat. Nakonec se ukázalo, že jdeme správnou cestou, všichni mají zájem se poměřovat opravdu jen s nejlepšími týmy z celé České republiky,“ pochvaloval si Brejla.

Hostem Českého národní poháru v pražském areálu Motorlet bude v sobotu olympijský vítěz z Nagana 1998 a čtyřnásobný mistr světa v ledním hokeji Martin Procházka, který předá pohár pro nového mistra České republiky.

Rozdělení týmů Českého národního poháru do skupin podle výkonnostních košů:

Skupina A: Gamblers Most, Ostrava J-Elita, Primaklima FS Pardubice, Borussia Dortšpunt Forever Praha

Skupina B: Restaurace U Pecků Praha, SV Ayl Jihlava, Hero Team Kolín, Šlehačky Plzeň

Skupina C: FC Laguna Pardubice, Katalánci Most, Dream team Příbram, BK Roura Fellas Praha, AS Roma Kolín

Skupina D: TJ Spoje Praha, KMK Dynamo Brno, FC Real Kolín, RS Team Kopřivnice

Skupina E: Ostravský Zábřeh, SK Viktoria Suchý, Proradost 1999 Příbram, Red Team Praha