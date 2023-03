Zatímco v lize se jim nedaří, v Českém poháru je tomu přesně naopak. Basketbalisté Kolína získali na Final 4 bronzové medaile. Navázali tak na loňský ročník, kdy skončili na druhém místě.

Z utkání nadstavby BC Kolín - Ústí nad Labem (80:96). | Foto: David Kratochvíl

Kolín v semifinále nestačil na Děčín, stejně jako Ústí na Brno. A tak se čekalo, který z týmů najde větší motivaci.

V souboji dvou zklamaných ze sobotního semifinále vycházel duel lépe pro Severočechy. Ti byli téměř celé utkání ve vedení. Rozhodla až napínavá a dramatická koncovka. Když se za tři body trefil za stavu 85:85 Slavinskas, dostal se Kolín do mírného vedení, které už udržel. V závěru zkoušel ještě z těžké pozice vyrovnat Svejcar, trefil ale jenom obroučku.

Medvědi si tak podruhé v řadě pověsili na krk medaile, tentokrát bronzové.

„Kdo sleduje basket, tak ví, že v poslední době neprožíváme zrovna povedené období, takže tohle je skvělá náplast,“ řekl po utkání kapitán Kolína Adam Číž.

„Nebylo to o nějakých signálech. Dobře hrál v první půli Odomes, mě se také podařilo občas skórovat a v závěru trefil důležitou trojku Slavinskas. Bylo to také o srdíčku. Ne, že by ho hráči Ústí neměli, ale my měli i trochu štěstí,“ dodal spokojený Adam Číž.

