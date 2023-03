Basketbalistům Kolína se v poslední době v NBL nedaří, chuť si tak mohou spravit ve víkendovém Final 4 Českého poháru, kam se kromě nich probojovali ještě hráči Děčína, Brna a Ústí nad Labem.

Z basketbalového utkání NBL Kolín - Děčín (74:73) | Foto: David Kratochvíl

Celou akci začne v sobotu od 15 hodin Ústí s Brnem, od 18 hodin bude mít úvodní rozskok duel mezi Kolínem a Děčínem.

Oba soupeři se v letošní sezoně utkali třikrát, bilance je mírně příznivá 2:1 pro Válečníky (74:73, 74:79, 77:84).

Kam na fotbal: Kolín hostí Zápy, do Českého Brodu přijede Meteor

„Všechny tři zápasy jsme měli skvěle rozehrané. Máme ale problém, že když se přestane dařit, začneme se uchylovat k neideálním střelám nebo někdo chytne nějaký amok, že to chce vzít na sebe, což zpravidla nefunguje,“ uvedl kolínský rozehrávač Ondřej Šiška.

„Vždy nám dělal problém rozehrávač Walton, který celou sezonu hraje skvěle a proti nám to bere na sebe a rozhoduje. My si tak musíme uvědomit a nalít čistého vína, kde kdo dělá chyby, a udělat nějaké změny, abychom v sobotu vyhráli,“ dodal dirigent Medvědů.

Styl Válečníků není zrovna ten, který by Medvědům úplně seděl.

„Radši hrajeme 5 na 5, jsme přeci jen tým víc těžící ze zkušenosti a ne tak běhavý. Přesto jsme oba zápasy v Děčíně měli na ruce a mohli je vyhrát. Naposledy jsme taky ještě nebyli tak sehraní, nový křídelník Odomes tu byl jen pár dnů, do hry se zapracovával i Lukáš Stegbauer. Věřím, že čas hraje pro nás a že to v sobotu dokážeme zužitkovat. Víme, že ústřední děčínské duo Walton – Nichols nějaké body dá, ale pro nás by měl být hlavní klíč se soustředit na ostatní. Nichols s Waltonem ať si klidně dají dohromady 70 bodů, ale hlavně aby neexplodoval někdo z českých kluků,“ přeje si Ondřej Šiška.

„Vyhrát může kdokoli, o čemž nás ty předchozí zápasy přesvědčily. Kolín mohl klidně všechny tři vyhrát. Doma jsme v prvním utkání celý druhý poločas dotahovali a podruhé jsme začali 1:12. Pak jsme vedli o 16, ale Kolín se v závěru dotáhl a bylo to nahoru dolů. Navíc všechny zápasy jsme prohráli na doskoku, takže nás nečeká vůbec nic lehkého a i pro nezaujatého fanouška to bude velice atraktivní utkání,“ myslí si děčínský skórer Matěj Svoboda.

Manažer Kozlů Krejčík nepovažuje sezonu za neúspěšnou. Vyřazení bylo zklamání

Sílu Kolína vnímá i trenér Děčína.

„Kolín má kvalitu na rozehrávce, křídlech i pod košem, takže se nemůžeme zaměřit na dva tři hráče, ale potřebujeme velmi dobrou obranu proti celému kolínskému týmu. Máme drobné zdravotní problémy, ale věřím, že budeme v kompletní sestavě a budeme se rvát o finále až do konce,“ řekl Tomáš Grepl.

Rozpis

Sobota: Brno – Ústí nad Labem (15), Kolín – Děčín (18).

Neděle: utkání o bronz: (16.30), finále: (19.40).

Všechny zápasy se hrají v hale Královka v Praze. První tři zápasy nabídnou portály TVCOM.cz a ČT sport plus, bitva o titul poběží na stanici ČT sport.

Domácí prostředí opět nebylo výhodou. Kolín nestačil na Ústí