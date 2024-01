/VIDEO, FOTOGALERIE/ Futsalisté SKP Kolín zvládli duel o Černého Petra a v dalším kole divizní skupiny D porazili na domácí palubovce Přelouč 6:4, díky tomu přepustili poslední místo právě svému soupeři.

Z futsalového utkání divize Kolín - Přelouč (6:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Výhrou jsme chtěli předskočit soupeře v tabulce nad námi, to se podařilo, ale výhra nebyla snadná,“ přiznal trenér Michal Škopek.

„Mladý hostující tým měl více pohybu a oproti loňské sezoně posílil o šikovné hráče. My jsme pozorně bránili a do útoku jsem přecházeli nebezpečnými výpady. Po některých jsme šli také do dvoubrankového vedení, to jsme ale do poločasu nedokázali udržet,“ litoval Škopek.

„Druhý poločas byl v podobné režii. Hosté celkem dobře kombinovali, ale byli jsme to my, kteří dokázali po pěkných akcích skórovat. Hosté vždy pak dokázali vyrovnat až na 4:4. Před koncem hry jsme pak vysunuli dobře hrajícího Kovaříka z obrany ke zkušenému Slezákovi a spolu s dobře fungující obranou se začal měnit vývoj hry. Mladý tým Juniors začal faulovat a my měli šance trestných kopů. Srba dva takové proměnil a zasloužená výhra nás posunula o pozici v tabulce,“ oddech si Michal Škopek.

Další utkání hraje Kolín v sobotu. Od 18.30 hodin se představí na půdě čtvrté Chotěboře B.

Branky: Srba 3, Kovařík, Slezák, Král – Šibal 2, Chaloupský, Rokyta. Poločas: 3:2.

Kolín: Barták – Kovařík, Král, Kudláček, Pych, Teplý, Šváb, Škopek, Srba, Slezák.

