„Jsme velmi rádi, že jsme po delší době vyhráli ligový zápas. Věřím, že nás to nakopne,“ řekl po utkání hlavní kolínský rozehrávač Adam Číž.

„Výsledek je pro Hradec trochu krutý, protože takto lehce se to utkání nevyvíjelo. Poločas byl vyrovnaný. Rozhodující náskok jsme získali ve třetí čtvrtině. Na konci utkání jsme to jenom kosmeticky upravili,“ dodal.

Kolín neměl dobrý vstup do utkání. Brzy prohrával o devět bodů a dlouho mu trvalo, než se dostal do hry. Do přestávky však dokázal vyrovnat.

Klíčová pro další vývoj byla třetí čtvrtina. Tu Kolín ovládl. Výborně bránil, dařilo se mu střelecky. Čtrnáct minut před koncem vedl o třináct bodů (62:49). Domácí se ale vysokým vedením nechali trošku ukolébat. Soupeř se nadechl k náporu a byl to on, kdo začal manko pomalu umazávat. Ve čtvrté čtvrtině se dostal na rozdíl jednoho bodu, Kolín ale obrat nedopustil. Brzy se vzpamatoval a opět se začal soupeři vzdalovat. Ústředními postavami se stali ostrostřelec z dálky Číž, nováček Durham a dvojice Krefft - Igrutinovič.

„Do utkání jsme vstoupili opravdu špatně, tak jako naši hráči vstupují často do zápasů, jako by se nic nedělo, jako by se hrál nějaký přátelský zápas. O poločase jsme si vysvětlili nějaké věci, především s našimi zahraničními hráči, kteří tady nejsou na výletě, ale aby nám pomohli. Myslím, že to ve třetí čtvrtině bylo trochu vidět. Obzvlášť Pawel Krefft a Luka Igrutinovič. To jsou hráči, které my potřebujeme jako rozdílové. Od té doby se utkání začalo lámat na naši stranu a větší vůlí jsme to dotáhli do vítězného konce. Věříme, že na toto vítězství navážeme v dalších utkáních,“ přeje si trenér Kolína Pavel Beneš.

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, protože Kolín odehrál naposledy dobrý zápas s Děčínem, tak se dalo předpokládat, že bude nabuzený. My jsme odehráli velmi dobrý první poločas, ale mrzí mě, že jsme spoustou ztrát dovolili Kolínu se dotáhnout na nerozhodný výsledek v poločase. Tam si myslím, že začaly naše problémy. Nezachytili jsme vstup do třetí čtvrtiny a domácí hráči se uklidnili a od té doby jsme jenom dotahovali. Neproměnili jsme spoustu jasných situací, dostali jsme tři technické chyby. Kolín vyhrál zaslouženě,“ konstatoval trenér Hradce Králové Lubomír Peterka.

Body: Číž 23, Durham 20, Igrutinovic 14, Granić 10, Kolář 8, Krefft 7, Machač 5 - Sedmák 21, Tresač 16, Lošonský 12, Pekárek 12, Stamenkovic 8, Peterka 5. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Karafiát. Střelba 2 body: 43/26:34/19. Trojky: 26/8:27/7. TH: 18/11:18/15. Doskoky: 38:37. Chyby: 18:20. Čtvrtiny: 16:20, 26:22, 24:20, 21:12. Hráč utkání: Durham II Anthony Greco (Kolín).