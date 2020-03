Asociace ligových klubů na své členské schůzi odhlasovala ukončení letošního ročníku basketbalové ligy mužů Kooperativa NBL, a to z důvodu aktuálního vývoje pandemie koronaviru. Asociace ligových klubů se na tomto kroku shodla valnou většinou hlasů.

Z utkání 3. kola nadstavbové části BC Kolín - Brno (77:78). | Foto: Adam Hruška

„My jsme hlasovali pro ukončení ročníku. Jsme přesvědčeni, že je to v současné situaci to jediné možné. Všichni mají úplně jiné starosti, než je sport a jeho sledování. Zdraví hráčů, fanoušků a vůbec všech lidí považujeme za to nejdůležitější,“ uvedl manažer a trenér BC Kolín Miroslav Sodoma.