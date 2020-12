Spolu s ním vystoupili na stupně vítězů Adam Ťoupalík a Belgičan Ingmar Uytdewilligen. Těsně za ním skončil čtvrtý Michael Boroš, kterému i toto umístění stačilo k bezpečnému uhájení vítězství v seriálu. Nejlepším jezdcem kategorie U23 byl Jakub Říman.

Zatímco Konwa si jel od třetího kola bezpečně pro vítězství, za ním se bojovalo o další příčky na stupních vítězů.

O medailistech se rozhodlo v posledních stovkách metrů. Nejlepší pozici si vybudoval Ťoupalík, naopak Boroš se nechal zavřít v ostré otáčce belgickým jezdcem a tím bylo rozhodnuto.

„Odstartoval jsem dobře, ale pád na překážce znamenal, že Konwa a Boroš nám ostatním ujeli. Mezi překážkami jsem vytrhl nohu z pedálu a bohužel jsem pomohl na zem i Kubovi Římanovi,“ řekl pro cyklokrosový portál Adam Ťoupalík.

„Na to, že jsem jel cyklokros naposledy loni v říjnu, tak to nebylo tak špatné. Druhé místo je dobré,“ dodal mistr republiky na silnici.

I když neskončil na bedně, i tak stačilo čtvrté místo Borošovi k ovládnutí Českého poháru.

„Trať zde není špatná, ale mě se na ní moc nedaří. Dnes jsem navíc neměl svůj den, poté co mi ujel Konwa jsem čekal na další jezdce, ale v závěru jsem se nechal zavřít a bylo z toho až čtvrté místo,“ posteskl si Boroš.

Výsledky, muži: 1. Konwa (Pol.) 58:40, 2. A. Ťoupalík (Elkov Kasper) +30, 3. Uytdewilligen (Belg.) +30, 4. Boroš (ČEZ Cyklo Team Tábor) +32, 5. Říman (Auto Škoda Ml. Boleslav) +44, 6. Morichon (Fr.) +1:01.

Konečné pořadí Toi Toi Cupu: 1. Boroš 245, 2. van der Meer (Niz.) 217, 3. Říman 209.

Podobný scénář se odehrával i mezi ženami. V Kolíně jezdila dlouho vepředu pětičlenná skupina a rozhodlo se až v závěru. Za vítěznou Pavlou Havlíkovou, která se na závodní dráhu vrátila ze silnice, si pro druhé místo dojela Karla Štěpánová, třetí byla Tereza Vaníčková, která byla nejlepší v kategorii U23.

Havlíková, jedoucí v trikotu mistryně ČR, si dojela pro letošní první vítězství v seriálu Toi Toi Cupu. I druhé místo ale stačilo bohatě Štěpánové k uhájení celkového prvenství před Vaníčkovou.

„Byl to asi nejtaktičtější závod, jaký jsem kdy jela. Věřila jsem si ale, že v technické pasáži mohu rozhodnout. Když jsem tento úsek zvládla a získala malý náskok, tak již nebyl problém jej uhájit až do cíle. Jsem ráda, každé vítězství je cenné,“ řekla v cíli Pavla Havlíková.

Výsledky, ženy: 1. Havlíková (KC Kooperativa Jablonec nad Nisou) 43:19, 2. Karla Štěpánová (Maloja Pushbikers Team) +5, 3. Tereza Vaníčková (IVAR CS – Author Team) +6, 4. Morichonová (Fr.) +11, 5. Nosková (Équipe Pauleka) +24, 6. Mudříková (ACK Stará Ves nad Ondřejnicí) +47.

Konečné pořadí Toi Toi Cupu: 1. Štěpánová 237, 2. Vaníčková 215, 3. Švihálková (ČEZ Cyklo Team Tábor) 207.

V kolínském lesoparku Borky se také jelo o mistrovské medaile. První zlatou na domácím šampionátu v cyklokrosu vybojovala juniorka Julia Kopecky, která o svém triumfu rozhodla až v závěrečném spurtu. Pár metrů před cílem jela za domácí Karolínou Bedrníkovou, přes kterou se však přehnala jako uragán a čtvrtý start na českém území proměnila ve čtvrtý triumf.Bronz vybojovala Anna Růžičková.

„Dnes to bylo těžké, ale také rychlé a to mi vyhovuje. Karolína byla hodně silná a když nastoupila, tak jsem věděla, že si ji nesmím nechat poodjet. V posledním písku jí to nevyšlo a já se za ní udržela. Ale nevěděla jsem, že jsme již v posledním kole a spurt jsem zachránila v poslední moment,“ řekla vítězná Julia Kopecky.

„Mrzí mě, že jsem nevyhrála, ale ještě více, že se nezávodilo, ale víc se taktizovalo. Tři čtvrtiny závodu se jelo ve skupině. Do spurtu jsem chtěla jít z první pozice, ale na zrychlení soupeřky jsem již neměla síly, Julie vyhrála zaslouženě,“ přiznala Karolína Bedrníková.

Výsledky, juniorky: 1. Kopecky (LRTV Swift) 44:02, 2. Bedrníková (Expres CZ – Tufo Team Kolín) +1, 3. Růžičková (Dukla Praha) +15, 4. Pleskačová (Expres CZ – Tufo Team Kolín) +38, 5. Bártová (Tufo Pardus Prostějov) +1:40, 6. Jeřábková (IVAR CS – Author Tema) +1:40.

Konečné pořadí Toi Toi Cupu: 1. Kopecky 200, 2. Růžičková 188, 3. Jeřábková 182.

Mezi juniory byl hlavním adeptem na titul mistra republiky Jindřich Stránský, ten však zlatou medaili nezískal a poprvé v letošní sezoně prohrál. Zaskočil ho Pavel Jindřich, který projel cílem o šest vteřin před suverénem letošní sezony, bronz získal Matyáš Fiala.

„Rozhodlo se v písku, kde jsem za to vzal. Předtím jsem měl v půlce posledního kola krizi, ztratil kontakt, ale dal do toho všechno a kluky si dojel. Je to mé největší vítězství a mistrovský titul je skvělý,“ řekl šťastný šampion z Loun.

„Chtěl jsem vyhrát, ale svět se proto nezboří. Před pískem jsem si najel špatnou stopu, na třetím místě jsem jel za Fialou, který tam zaváhal a mě zdržel. Prohra mrzí, ale jdu dál. Hlavní je mistrovství světa,“ uvedl Matěj Stránský.

Výsledky, junioři: 1. Jindřich (TJ Stadion Louny) 38:07, 2. Stránský (IVAR CS – Author Team) +6, 3. Fiala +9, 4. Dostál (oba ČEZ Cyklo Team Tábor) +28, 5. Doležal (IVAR CS – Author Team) +44, 6. Kerl (Author Tem Stupno) +58.

Konečné pořadí Toi Toi Cupu: 1. Stránský 199, 2. Jindřich 193, 3. Seeman (TJ Stadion Louny) 177.

Mládež

Mladší žáci

1. Pazourek 19:03, 2. Kachlík (oba Cycling Academy Tábor) +4, 3. Pňovský (Silvini team) +9.

Mladší žákyně

1. Frydrychová 19:55, 2. Kolářová (obě Auto Škoda Ml. Boleslav) +33, 3. Svobodová (Adastra Cycling Team) +1:50.

Starší žákyně

1. Viková (Dukla Praha) 18:08, 2. Hrdinová (Cycling Academy Tábor) +2, 3. Dlouhá (IVAR CS - Author Team) +23.

Starší žáci

1. Bažant (TJ Sokol - Plavy Cyklo Benda) 25:28, 2. Přenosil (TJ Stadion Louny) +5, 3. Raška (Short Bike Academy Opletal) +15.

Kadetky

1. Dlasková (Auto Škoda Ml. Boleslav) 27:16, 2. Hanáková (CP team) +25, 3. Radová (KC Kooperativa Jablonec nad Nisou) +37, 4. Dostálová +37, 5. Beyerová (obě LYKO Klub Prachatice) +1:04, 6. Panušová (Bike Freaks Holice) +1:06.

Kadeti

1. Ježek (IVAR CS - Author Team) 31:35, 2. Novotný (Dukla Praha) +5, 3. Kuba (Auto Škoda Ml. Boleslav) +17, 4. Samec (IVAR CS - Author Team) +23, 6. Krešák (Cycling Academy Tábor) +36, 6. Faltýnek (ČEZ Cyklo Team Tábor) +39.