Na závodních tratích startující v letošním roce objeví řadu novinek a inovací. Tou nejzásadnější je certifikace tratí Českým atletickým svazem. Marathonci se vydají na trať v 8:00 hodin z kolínského Bartolomějského návrší. Maratonská trať se půlí u vodotrysku na poděbradském náměstí T. G. Masaryka. V 9:00 startují v Kolíně opět z Bartolomějského návrší závodníci registrovaní do závodů 10 km a Dlouhá Míle (1,9 km). 1/2marathOn startuje v 9 hodin v Poděbradech u vodotrysku na náměstí T.G.Masaryka. Medvědí stezka (330 m) startuje v době od 9 do 11:30 hodin v desetiminutových intervalech. Cílová rovinka všech tratí je na Kmochově ostrově a závodní čas se účastníkům zastaví v bráně amfiteátru.

Dlouhá míle je benefiční závod v délce 1,9 km, který se koná pod patronací Střediska respitní péče VOLNO, z.ú. v Kolíně podporující rodiny pečující o děti a mladé dospělé s autismem a s mentálním postižením. Středisko VOLNO, z.ú. opět vyrobí vítězům originální pamětní medaile z keramiky a pro účastníky Dlouhé Míle upeče medaile perníkové. Závodní tratě MFB jsou krásné, ale také těžké, proto bude pro účastníky motivací závod dokončit a pověsit si na krk originální finišerskou medaili.

Před děti do 10 let se nově postaví výzva zdolat Medvědí stezku v délce 330 metrů, samozřejmě s opravdovým závodním číslem na prsou. „Všem, kteří doběhnou do cíle Medvědí stezky, vypíšeme diplom s dosaženým časem,“ řekl Leoš Bešťák, předseda pořádajícího spolku Kolínská 14.

A zbytek energie mohou děti vyskákat na krásném skákacím hradu. Naopak energii mohou děti zdarma doplňovat točenou malinovou limonádou Koli. Zájemci si mohou své startovní číslo orazítkovat pamětní pečetí. Sportovním vrcholem je bezesporu MFB MarathOn Labe, který projde nejkrásnějšími pasážemi města Kolína a města Poděbrady s půlmarathonskou metou na náměstí T. G. Masaryka v lázeňském parku. Ani závodníci v půlmarathonu, desítce ani Dlouhé Míli nebudou o nic ochuzeni a pod dohledem pořadatelů si budou moci zazávodit v ulicích historického centra. Kdo bude dalším dočasným vlastníkem originální putovní trofeje? Padne traťový rekord? Uvidíme již v sobotu. Důležité však je, že každý závodník svou registrací pomůže dobré věci. Závodní tratě pořadatelé dále inovují a věří, že novinky na závodních tratích vytrvalci ocení. Na MFB se stále můžete těšit na něco nového.

Opět bude spojen břeh Kmochova ostrova s levým břehem řeky Labe pontonovou lávkou. „Již počtvrté jsme vysunuli pontonovou lávku na hladinu největší české řeky a v nelehkých podmínkách ženijní jednotka také letos pracovala velmi efektivně,“ řekl Leoš Bešťák