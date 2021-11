„Ještě jsem v Pečkách nebyl, na jaře mi to nikdy nevycházelo, bývám na soustředění v Keni. Udělal jsem si pěkný výlet. Čím víc závodím, tím to je lepší,“ hodnotil spokojeně svůj výkon vítěz.

„Běželo se mi dobře, ale nechával jsem si mírnou rezervu. Nevěděl jsem, jak na tom druhý za mnou bude. Vyšlo to dobře,“ vyprávěl o své taktice. Jiří Homoláč.

Na otočce měli společně s Ukrajincem Ševčenkem půlminutový náskok před další skupinkou běžců. Brněnský běžec v dalším průběhu závodu soupeře setřásl. V cíli pak Ševčenko skončil o osm vteřin na druhém místě.

Nejlíp z původně sedmičlenné skupinky pronásledovatelů skončil na třetím místě kolínský Milan Janoušek (31:14).Výtečný výkon na desetikilometrové trati závodu předvedl vítěz kategorie nad 50 let legendární Róbert Štefko ,který zaběhl čas 33:37 a sedmašedesátiletý Miloš Smrčka, který v Pečkách získal časem 38:27 již sedmnácté vítězství ve své věkové kategorii.

Vůbec nejstarším vytrvalcem byl 86letý Vítězslav Jantsch, který uběhl 10km za 1:06:56.

Ženský triumf patří 26leté ukrajinské běžkyni Marině Němčenkové (35:03). Jen 7 vteřin za ní skončila druhá, Gabriela Veigertová (Poko running team), která zaběhla třetí nejlepším český výkon roku na silniční desítce. Třetí skončila Kateřina Kriegelová-Kratochvílová (36:13).

Nejlepšími běžci z Peček a okolí byli Jan Herda (37:21) a Alena Katrnošková (48:05). Na startu a v cíli se objevilo 370 běžců.

Výsledky, hlavní závod muži: 1.Jiří Homoláč (Universita Brno) 30:44 2. Sergei Ševčenko (Ukrajina) 31:02 3. Milan Janoušek (Sokol Kolín) 31:14.

Ženy: 1. Marina Němčenko (Ukrajina) 35:03 2. Gabriela Veigertová (Poko running team) 35:10 3. Kateřina Kriegelová-Kratochvílová (Elna Počerady) 36:13.

Výsledky ostatních kategorií, muži nad 40 let: 1. Jiří Miler 32:26 (Lawi Stars), muži nad 50 let: 1. Robert Štefko 33:37 (Štefko Running team), muži nad 60 let: 1. Miloš Smrčka 38:37 (BK Říčany), muži nad 70 let: 1. František Mach 44:08 (SKI Jablonec), muži nad 80 let: 1. Zdeněk Novák 56:15 (Jihlava).

Ženy nad 35 let: 1 Kateřina Kriegelová-Kratochvílová 36:13 (Ellna Počerady), ženy nad 45 let: 1. Petra Kamínková 37:21 (Svatý Kopeček), ženy nad 55 let: 1. Jana Matyášová 43:04 (Ústí nad Orlicí), ženy nad 65 let: 1. Dana Svobodová 56:10 (Zlosyň).

Nejlepší “Pečecký Běžec“, na startu 26 běžců: 1. Jan Herda (Dobřichov) 37:21, 2. Pavel Krejčí (Pečky) 39:22, 3. Martin Kratochvíl (Ratenice) 42:40.

Ženy: 1. Alena Katrnošková (Pečky) 48:05, 2. Iveta Minaříková (Pečky) 48:57, 3. Iva Nedomová (Poděbrady) 49:10.

(Jiří Katrnoška)