„Změn v kádru proběhlo opravdu několik. Dá se říct, že došlo k jistému oslabení. Sestavu jsme výrazně omladili,“ připustil trenér Pavel Beneš.

Medvědem už není AJ Walton, Alex Thompson, Preston Purifoy, Vinnie Zollo, Vojtěch Bratčenkov, Filip Novotný a Michal Vocetka, který ukončil kariéru.

Novými tvářemi jsou pivoti Filip Vukosavljevič (naposledy USK) a Vlatko Granič (nejvyšší britská soutěž), křídelní hráči Luka Igrutinovič (hrál naši nejvyšší soutěž za Ostravu a Ústí, poslední dva roky hrál na Balkáně) a Benjamin Mark Richardson (Dabrowa Gornicza, předtím strávil čtyři roky v NCAA v týmu Loyola Ramblers Men's Basketball), dále z Hradce Králové přišel Martin Kolář, ze Sokola Pražského Daniel Kačer a na hostování z Pardubic Lukáš Brožek.

Kolín půjde do nové sezony v omlazené sestavě, ale se stejnými cíli jako v sezonách předešlých.

„Rádi bychom opět bojovali v základní části o postup do skupiny A1, která zajišťuje boje v předkole play off, nebo v play off samotném,“ podotkl Pavel Beneš.

Kolín nemá za sebou zrovna povedenou přípravu. Zvítězil pouze v prvním utkání nad prvoligovými Košířemi, poté však nastala série proher s Nymburkem, dvakrát s Hradcem Králové, polským týmem Ostrow Wielkopolski, USK Praha a v generálce s Tury ze Svitav.

„Celou přípravu jsme odehráli nekompletní z důvodu zranění či pozdějším postupném příchodu nových hráčů,“ objasnil Beneš.

Medvědy čeká těžký los. Sice první čtyři kola odehraje na domácí palubovce, ale utká se s favority soutěže – Opava, Děčín, Nymburk, Ostrava.

„I když máme velmi těžký los na začátek, doufám, že nezklameme nejen diváky, ale také sami sebe,“ přeje si Beneš.

KOLÍN ZAHÁJÍ SEZONU DOMA PROTI OPAVĚ

Kolínský tým zahájí sezonu 2019/2020 proti Opavě.

Kádr Opavy doznal jen dvou změn. Do Olomoucka odešel rozehrávač Radovan Kouřil a jedinou posilou se stal ex-kolínský Vojtěch Bratčenkov, který strávil poslední dvě sezony v dresu Medvědů.

„Kádr Opavy je dlouhodobě tvořen výhradně českými hráči, kteří spolu už mají něco odehráno. Naším cílem, i přes nezdary v přípravném období, bude předvádět týmový výkon na obou polovinách hřiště a Opavě utkání co nejvíce znepříjemnit,“ hlásí asistent Kolína Filip Rytina.

„Otazník stále visí nad naší sestavou, o startu některých hráčů se rozhodně až těsně před utkáním. Každopádně věříme, že do GEOSAN arény dorazí velké množství fanoušků a my se budeme snažit odvést naše maximum,“ dodal.

Sezonu odstartuje Kolín v sobotu od 17.45 v hale Spojů.

Bude to povedený start?