Kolín držel s favoritem krok první čtvrtinu, pak však začal ztrácet. Nakonec si na své konto připsal jedenáctou porážku v řadě. V dresu Olomoucka předvedl parádní výkon Douglas, kterému jen těsně unikl triple double (18 bodů, 10 doskoků, 9 asistencí).

"Olomoucko vyhrálo naprosto zaslouženě. Kvalita byla jednoznačně na jeho straně, to ovšem neomlouvá náš výkon, který byl ostudný. Polovina naší sestavy vypadala, že přijela jenom na výlet. Tým od začátku nevěřil, že by tady mohl uspět a podle toho vše vypadalo. Domácí hráli se zataženou brzdou a pohodlně to stačilo. Pro mě je to neakceptovatelné a vyvodím z toho závěry," zlobil se trenér Kolína Pavel Beneš.

"Chtěli jsme vyhrát, to se podařilo. Z tohoto pohledu můžu být spokojený. Ale naše hra dlouho nebyla příliš dobrá. Hlavně první čtvrtina se mi nelíbila. Kluci si uvědomovali, že soupeř není nejsilnější a hráli na půl plynu. Zvládnout zápasy, které jsou papírově dopředu jasné, bývá obtížné. Nám se to podařilo, ale jsme schopni hrát mnohem lépe,“ podotkl trenér Olomoucka Predrag Benáček.

Body: Morgan 21, Douglas 18, Palyza 15, Norwa 12, Sehnal 12, Kouřil 10, Váňa 7, Josipović 6, Goga 2, Vašát 1 - Číž 16, Machač 13, Dlugoš 11, Granić 10, Igrutinovic 10, Brožek 6, Kolář 6, Krefft 5. Rozhodčí: Kec, Vošahlík, Scholze. Střelba 2 body: 37/23:38/18. Trojky: 29/14:25/8. TH: 18/16:23/17. Doskoky: 36:33. Chyby: 19:20. Diváci: 432.