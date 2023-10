Basketbalové týmy z Kolína mají za sebou další porci zápasů ve svých soutěžích.

Mladší žáci U14 – liga

BA Nymburk – BC Kolín 95:60

„Byl to boj o třetí místo v tabulce. Nymburk proti nám nasadil mladého Bendu, který do té doby za U14 nenastoupil. Jeho 21 bodů a brzké zranění Michala Jendželovského byly hlavní příčiny prohry o 30 bodů,“ uvedl trenér Michal Skořepa.

Střelci: Skořepa M. 18, Batelka V. 12, Kučera M. 10, Vondráček J. 9, Kampe J. 6, Hryshko H. 3, Mikyna M. 1, Jendželovský M. 1.

Basket Poděbrady – BC Kolín 22:98

„V neděli jsme odehráli jednoznačné utkání v Poděbradech, kde opět dostali hrací prostor všichni kluci,“ podotkl Skořepa.

Střelci: Kučera M. 25, Skořepa M. 14, Kampe J. 13, Hryshko H. 12, Trmík T. 7, Batelka V. 6, Pekař M. 6, Vondráček J. 5, Vaněk K. 4, Sobolík M. 4, Mikyna M. 2.

U17 kadetky – Celostátní liga

BC Kolín – BC Benešov 62:49

„Utkání bylo plné výkyvů, kde jsme zahájily zápas šňůrou 12:0, ale následně jsme poté skoro celý zápas prohrávaly, až v poslední čtvrtině jsme se konečně vyrovnaly soupeři, když jsme přitáhly na obraně, což vedlo k vítězství s konečným skóre 62:49,“ řekla trenérka Lucie Vetorová.

Střelci: Mikovcová K. 21, Halámková N. 12, Vaňková T. 11, Bečvářová K. 6, Kolářová A. 4, Losmanová L. 4, Šibravová L. 2, Bártlová N. 2.

BC Kolín – BA Sparta B 84:32

„Druhé vítězství nad týmem BA Sparta B bylo ještě přesvědčivější, když jsme soupeře porazily rozdílem 52 bodů. Hráčky si udržovaly vysoké tempo hry po celý zápas a všechny se dostaly do hry,“ potěšilo Vetorovou.

Střelci: Bečvářová K. 22, Mikovcová K. 18, Kolářová A. 14, Halámková N. 10, Hoznauerová L. 8, Losmanová L. 4, Vaňková T. 4, Vomáčková E. 2, Ottová L. 1, Šibravová L. 1.

ŽENY A – 2. liga

BC Kolín – Basket Ostrava 36:113

„Utkání nepotřebuje komentář. Basket Ostrava díky celoplošné obraně a vysoké úspěšnosti střelby za tři body jednoznačně dominovala,“ přiznal trenér Filip Rytina.

Střelci: Máchová D. 11, Krausová B. 10, Fekarová T. 6, Latová K. 4, Horká A. 4, Hoznauerová A. 1.

BC Kolín – SBŠ Ostrava B 39:42

„Proti SBŠ Ostrava “B“ jsme chtěli dát zapomenout na předchozí nepovedené utkání. V obraně jsme předvedli jednoznačně nejlepší výkon dosavadní sezony, ovšem v útoku jsme se dál trápili. Šest bodů v první a pět bodů ve čtvrté čtvrtině nás stálo vítězství,“ konstatoval Rytina.

Střelci: Krausová B. 21, Latová K. 7, Fekarová T. 5, Máchová D. 4, Kvačková K. 2.

MUŽI B – 2. liga

Tesla Pardubice – BC Kolín 87:82

„Tato porážka velice mrzí. V okleštěné sestavě osmi hráčů jsme se dokázali z mínus osmnácti v první čtvrtině vrátit do hry, když jsme změnili obranu, v útoku udělali nějaké úpravy a v průběhu třetí čtvrtiny dokonce vedli o třináct bodů. Bohužel nás dohnala únava a nervozita z možné výhry a s favoritem nakonec v těsné koncovce prohráli. Proti vyššímu a fyzicky daleko silnějšímu soupeři jsme prohrávali příliš hodně soubojů na doskoku, a to nás stálo mnoho sil a výhru. Nemohu klukům vytknout, že by nebojovali, nechali tam všechno a opět ukázali, že se nenechají zlomit ani tak velikým náskokem, který si soupeř vytvořil. Pro nezaujatého diváka to bylo velice pěkné utkání, pro mě ne, ještě teď jsem zklamaný, odehrajeme dobré utkání s favoritem a prohrajeme,“ litoval trenér Miroslav Sodoma.

Střelci: Novák P. 24, Kosík L. 15, Vacek L. 11, Somberg F. 11, Kocourek M. 9, Šťastný M. 8, Adámek M. 3.

BVK Holice – BC Kolín 58:69

„Opět velice úzká rotace, večerní sobotní utkání v nohách, co to s námi udělá, budeme schopni vůbec vzdorovat? To byly otázky, které jsem si kladl. Jak se ukázalo v utkání, asi zbytečně. Kluci opět makali a i přes řadu chyb a nepřesností jsme zaslouženě, ale naprosto nečekaně zvítězili. Tenhle tým ukazuje, že může být odolný a může hrát dobrý basketbal. V obou utkáních se do hry zapojili i naši sedmnáctiletí kluci z U19, neztratili se a z toho mám též velikou radost. Jen ta sobotní prohra,“ dodal Sodoma.

Střelci: Adámek M. 18, Kosík L. 13, Kocourek M. 11, Vacek L. 10, Vlček M. 6, Somberg F. 5, Šťastný M. 4, Koláčný L. 2.

MUŽI C – Středočeská basketbalová liga

BK Český Brod – BC Kolín 84:88 po prodloužení

Střelci: Nemčok K. 32, Sychra L. 19, Lapáček J. 16, Lapáček F. 11, Svoboda T. 5, Žiško A. 2, Hoffman P. 2, Pacák J. 1.

Basketbal Pečky – BC Kolín 87:90

Střelci: Sychra L. 20, Lapáček F. 19, Nemčok K. 16, Lapáček J. 9, Žiško A. 9, Hoffman P. 9, Pacák J. 4, Vetor D. 4.

