V prvním utkání byl soupeřem mladých Medvědů domácí Nový Jičín. Kolíňáci do utkání sice vlétli a do půle si vybudovali sedmnáctibodový náskok, ale v nastaveném trendu nedokázali pokračovat i po přestávce.

Možná je tato zdánlivě snadná záležitost ukolébala a druhý poločas si pořádně protrpěli. Úplně se jim přestalo dařit a náskok se tenčil, až přišly obavy o výsledek. Naštěstí se v konci utkání probrali a uhájili výhru 61:55, která byla velmi důležitá pro vstup do turnaje.

Druhý zápas proti Sokolu Vyšehrad mladí Medvědi kontrolovali od začátku až do konce. Vyvarovali se jakéhokoliv podcenění soupeře i polevení v koncentraci a suverénně si došli pro výhru 67:41.

Do hry se zapojilo všech dvanáct hráčů, díky čemuž mohli trochu pošetřit síly pro nedělní rozhodující mač. V něm se utkali dosud neporažené týmy. Vítěz postupoval přímo do ligy, na poraženého čekalo ještě druhé kolo kvalifikace.

Trenér mladých Medvědů David Machač měl z utkání proti Frýdku-Místku velké obavy. Soupeřova hra budila respekt. Hráči Basketpointu své protivníky v obou utkáních převálcovali. Praktikovali rychlý basket s nátlakovou obranou a okamžitým přechodem do útoku. Hráli v neuvěřitelném tempu. Jenže mladí Medvědi se na svého soupeře velice dobře připravili.

Do utkání vstoupili s jasným cílem, nepouštět Frýdek-Místek do jednoduchých pozic, zvládnout rychlý návrat do obrany, obětovali tomu i útočný doskok, a často měnili rytmus hry. Fungovalo to dokonale. Kolíňáci tento taktický plán skvěle dodržovali po celých čtyřicet minut a výsledkem bylo naprosto dominantní vítězství 90:62.

„Musím říct, že tohle byl jeden z nejlepších taktických výkonů tohoto družstva za dobu, co ho trénuji,“ neskrýval spokojenost:David Machač.

„Nerad vyzdvihuji jednotlivce, protože kluci předvedli výborný týmový výkon, kdy celá lavička zápasem plně žila, ale tentokrát musím udělat dvě výjimky. Za prvé Šimon Brzák, který v první čtvrtině odstoupil pro zranění, ledoval ruku a po návratu nasázel soupeři 35 bodů, a za druhé výkon Maxima Šťastného a jeho bilanci na čáře trestných hodů 10/13,“ dodal David Machač.

Jak už trenér naznačil, obrovskou pochvalu zaslouží všichni, protože tento skvělý úspěch je dílem celého mužstva. A kdo se ně něm podílel?

Matěj Adámek, Šimon Brzák, Adam Buřič, Richard Domnosil, Viktor Guk, František Hanč, Adam Hruška, Ondřej Jánský, Sebastian Kodytek, Radim Konývka, Michal Kropáček, Tomáš Mach, Jakub Matoušek, Maxim Šťastný, Daniel Tichovský.

„Nemalý dík ovšem patří i rodičům, kteří neváhali podstoupit dalekou cestu, aby mohli své borce podpořit. V každém utkání jim vytvořili domácí prostředí a společně s nimi si vychutnali závěrečnou obrovskou radost. Nezbývá, než klukům pogratulovat a držet pěsti, aby se jim v ligové soutěži dařilo,“ podotkl David Machač.

