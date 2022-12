Střelci: Kučera M. 8, Batelka V. 8, Skořepa M. 6, Vaněk K. 5, Kampe J. 4, Lojek M. 3, Sobolík M. 2, Topinka A. 2, Jendželovský M. 2, Trmík T. 2.

BC Kolín – BC Benešov 62:36

Střelci: Lojek M. 19, Kučera M. 14, Skořepa M. 110, Kampe J. 7, Jendželovský M. 4, Batelka V. 3, Mikyna M. 3, Pekař M. 2.

„V obou utkáních jsme sice vyhráli, ale celkově to nebyl dobrý výkon. Individuálně se dařilo hráčům Kučerovi a Skořepovi,“ uvedl trenér Michal Skořepa.

U17 kadeti – Liga kadetů

Jižní Supi – BC Kolín 54:64

Střelci: Šťastný M. 14, Kropáček M. 11, Hruška A. 11, Jánský O. 10, Konývka R. 6, Tichovský D. 5, Prokeš M. 4, Adámek M. 3.

BA Sparta Praha – BC Kolín 51:66

Střelci: Šťastný M. 18, Adámek M. 12, Kropáček M. 11, Prokeš M. 8, Tichovský D. 8, Konývka R. 5, Hruška A. 2, Matoušek J. 2.

„Dvě vítězství proti týmům z Prahy. I přes zranění našeho klíčového rozehrávače jsme obě utkání zvládli. Stále vedeme naši skupinu a bojujeme o postup do finálové skupiny a tím splnění našeho předsezónního cíle, kterým byla záchrana ligové soutěže,“ podotkl trenér David Machač.

U17 kadetky – Nadregionální liga

TJ Sokol Pečky – BC Kolín 49:70

„Po první čtvrtině se zápas zdál vyrovnaný, ale hned v druhé čtvrtině jsme Pečkám odskočili na čtrnáctibodový rozdíl. Bilanci v tabulce si tak udržujeme stále bez porážky,“ potěšilo trenéra Lukáše Sychru.

Střelci: Jebavá M. 19, Halámková N. 12, Borovičková G. 8, Horká A. 8, Šibravová L. 8, Bečvářová K. 5, Vaňková T. 4, Vomáčková E. 4, Bártlová N. 2.

Ženy – 2. liga

BC Kolín – BK Brandýs nad Labem 66:46

„V tréninku jsme se zaměřili na zlepšení obranného doskoku a zrychlení přechodové fáze, díky tomu jsme vyhráli. Co se týče herního projevu a komunikace, nejlepší utkání sezony. Věřím, že se tímto utkáním nastartujeme a budeme takové výkony předvádět i nadále,“ přeje si trenér Filip Rytina.

Střelci: Krausová B. 16, Králová T. 16, Bušková B. 13, Fekarová T. 9, Máchová D. 8, Štěpánková R. 2, Soukalová D. 2.

Muži B – 2. liga

Kolínsko-kutnohorský BK – Slavoj BK Litoměřice B 74:81

„Zápas jsme rozehráli velmi dobře. První poločas se vyvíjel skvěle, dařilo se nám na obou polovinách hřiště. Druhý poločas se ale karta obrátila. Přestalo se nám dařit v útoku i obraně. Naše sebevědomí sráželo i několik těžkých střel, které soupeř proměnil. Bohužel jsme utkání prohráli,“ posteskl si autor dvou bodů Kolína Michal Vlček.

Střelci: Nečas L. 20, Novák P. 18, Merta T. 10, Kocourek M. 9, Somberg F. 9, Koláčný L. 3, Kosík L. 3, Vlček M. 2.

Kolínsko-kutnohorský BK – BK Brandýs nad Labem 80:52

„Od začátku zápasu jsme měli vedení pod svou kontrolou, kromě prvního koše, kdy ve vedení byl náš soupeř. Druhý poločas byl již zcela v naší režii. Na hřiště se dostali všichni hráči z lavičky a zápas jsme dotáhli do vítězného konce,“ poznamenal Mihal Vlček.

Střelci: Novák P. 24, Merta T. 23, Nečas L. 9, Vlček M. 8, Koláčný L. 4, Kocourek M. 4, Hoffman P. 3, Somberg F. 3, Kosík L. 2.

Muži C – SBL

BK Sadská – BC Kolín 68:96

„Podpořeni předchozími nezdary jsme vyjeli k venkovnímu utkání do Sadské, kde nepřipadalo v úvahu nic jiného, než výhra. A podle toho vypadala i naše hra. V první čtvrtině jsme se soupeřem odehráli relativně vyrovnaně, a to z důvodu, že jsme byli zbrklí v útoku a soupeři padlo pár těžkých tříbodových střel. Od druhé čtvrtiny jsme přebrali vedení do svých rukou a zápas jsme dotáhli do vítězného konce. Hráčem utkání byl Lukáš Sychra,“ uvedl Michal Vlček.

Střelci: Sychra L. 30, Lapáček F. 16, Lapáček J. 15, Lonek A. 12, Svoboda T. 7, Vlček M. 6, Horáček J. 6, Pacák J. 4.

