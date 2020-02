Čtyři kola před koncem základní části je už jisté, že se kolínští basketbaloví junioři probojovali mezi osm nejlepších týmů České republiky v nejvyšší mládežnické kategorii a zahrají si play-off Extraligy U19. Definitivu tomu dala utkání 17. a 18. kola. Kolín navíc ještě před tím čekala dohrávka 13. kola, takže mladí Medvědi museli zvládnout porci tří utkání v šesti dnech. Jedno vítězství z těchto tří zápasů a výsledky ostatních utkání znamenaly, že postup do play-off už jim nikdo nevezme.

BK LOKO Plzeň – BC Kolín 48:117

Nic jiného než výhra nepřicházelo v úvahu. Možná to zní velmi sebevědomě, ale vzhledem k výsledkům domácích hráčů, museli mladí Medvědi přijmout roli jasného favorita. Plzeňští v tomto ročníku nevyhráli ještě žádné utkání a nacházejí se beznadějně u dna extraligové tabulky. A Kolínští hráči to zvládli s přehledem.

Do utkání vstoupili aktivně a hned dali domácím najevo, kdo bude na hřišti pánem. Rychle si vybudovali desetibodový náskok, který do konce čtvrtiny ještě navýšili. „Prosazovali jsme se nájezdy, střelbou z krátké i dlouhé vzdálenosti a hráli rychlý kombinační basket,“ potěšilo trenéra Miroslava Sodomu.

Od druhé čtvrtiny navíc zlepšili obranu a domácí se prosazovali jen velmi ztěžka. Na začátku druhé půle pak mladí Medvědi šňůrou 10:0 rázně utnuli jakékoliv myšlenky domácích na případné zdramatizování utkání a o vítězi bylo definitivně jasno. Kolínští si protentokrát odpustili závěrečné polevení v tempu a koncentraci a zrodilo se tak jejich nejvyšší vítězství.

Sestava Kolína: Týml 31, Kosík 18, Novák 18 (trojky 5/4 ), Merta 15, Somberg 11, Vlček 10, Vacek 6, Vítek 5, Vetor 4. Průběh: 16:32, 23:59, 32:92.

BK Snakes Ostrava – BC Kolín 101:85

Ve velmi pohledném a dlouhou dobu i vyrovnaném utkání vyhrál lepší tým. Domácí hráči zvolili pro toto utkání netradičně poněkud menší halu, takže v ní jejich urostlé postavy vzbuzovaly dojem, že k jejich koši nevede žádná skulinka. Ale kolínští hráči se rychle tohoto dojmu zbavili a byli domácímu favoritovi více než vyrovnaným soupeřem.

Ve druhé čtvrtině si vybudovali až desetibodové vedení, ale bohužel pro ně ho domácí dokázali do konce půle zlikvidovat a do šaten odcházeli s jednobodovým náskokem.

Do druhého poločasu vstoupil Kolín opět útočně naladěn a brzy si vzal vedení zpět. Zlom v utkání nastal v půlce třetí čtvrtiny, kdy si domácí uvědomili, že v rychlém basketu Kolínu nemusí stačit, postavili se do zónové obrany a zcela změnili ráz utkání. Čtyřmi trojkami v řadě a dobrou prací pod kolínským košem si vybudovali patnáctibodový náskok.

Mladí Medvědi v těchto chvílích nedokázali své akce zakončit a vítězství se jim začalo vzdalovat. Ale nevzdali se, v průběhu čtvrté čtvrtiny snížili ztrátu na devět bodů, dokázali domácí ubránit, ale bohužel v útoku neproměnili dvě volné trojkové střely a nedokázali v domácích hráčích vzbudit obavu o výsledek. Ti se naopak uklidnili a dovedli zápas do vítězného konce. Mladí Medvědi se však nemají za co stydět a z utkání mohli odejít s pocitem dobře vykonané práce.

Sestava Kolína: Kosík 25, Týml 16, Merta 14, Somberg 9, Vacek 7, Vetor 7, Novák 5, Vítek 2, Vlček. Průběh: 28:25, 52:51, 87:71.

BCM Orli Prostějov – BC Kolín 93:66

Před tímto zápasem měli kolínští hráči již postup do play-off jistý, zatímco domácí ještě ne a to zřejmě poznamenalo rozdílný přístup obou týmů.

V první čtvrtině to nebylo ještě tak patrné a hrál se vcelku vyrovnaný basket, ale na domácích hráčích byla vidět rozhodně větší vůle po vítězství. A ve druhé části se to projevilo naplno. Na palubovce existovalo jen jedno mužstvo, a to prostějovské.

Hostující hráči byli doslova zašlapáni do země a jejich výkon v těchto chvílích byl až nedůstojný extraligového týmu. Domácí nepolevili ani ve druhém poločase a jejich náskok se vyšplhal až ke čtyřiceti bodovému rozdílu.

Kolínským nefungovalo vůbec nic a v jejich středu se nenašel nikdo, kdo by se to pokusil změnit. Se svěšenými hlavami nedokázali rozjetému domácímu týmu vzdorovat. Vyrobili během zápasu hrozivých 37 ztrát, a některé z nich snad nedělali ani v minižákovské kategorii.

Teprve, když se domácí dostatečně nasytili pocitem jasného vítězství, mohli mladí Medvědi kosmeticky upravit hrozící debakl. V každém případě se jim tento zápas vůbec nepovedl a musí si sáhnout do svědomí, protože takto v nejvyšší soutěži hrát nelze.

I přes nepovedený zápas v Prostějově je potřeba zopakovat, že se partě okolo kapitána Filipa Somberga povedlo něco, co nemá v historii kolínského mládežnického basketbalu obdoby. V konkurenci Sportovních center mládeže je Kolín jediným týmem, který není výběrem těch nejlepších hráčů v jednotlivých oblastech a v takřka amatérských podmínkách jim dokáže konkurovat a mnohé z nich i předčit. Po osmnácti odehraných kolech se v tabulce nachází na šestém místě s bilancí deseti výher a osmi porážek. V následujících zápasech zajíždějí mladí Medvědi opět na hřiště favorizovaných soupeřů, konkrétně do Prahy na USK a do Nymburka.

Sestava Kolína: Merta 15 (12 doskoků), Somberg 13, Vacek 13, Týml 10, Novák 7, Kosík 5, Vetor 2, Vlček 1, Vítek. Průběh: 22:21, 55:29, 76:42.