Aktuální situace s řadou týmů v covidové karanténě přiměla k akci Asociaci ligových klubů Kooperativa NBL. Její opatření pro závěr ligy basketbalistů ale nakonec nejsou nijak drastická. Vše se také týká kolínského mužstva.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Brno (98:82) | Foto: Foto: Tomáš Laš

Hlavní novinkou je protažení nadstavbové fáze o dva týdny, tedy do 17. dubna, aby se získal prostor pro aktuálně odkládané zápasy. Vzhledem k tomu, že více odkladů zatím bylo ve skupině A1, v nouzi by se její zápasy mohly dohrávat i v době předkola play off, jež se týká týmů ze sedmé až desáté příčky, tedy výhradně ze spodní nadstavbové skupiny.