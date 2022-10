Foto: Basketbalisté v BC GEOSAN Kolín myslí na svou budoucnost

Redakce

Klub BC GEOSAN Kolín, hrající nejvyšší tuzemskou basketbalovou soutěž, předvedl v posledních letech vcelku výrazný progres. Z týmu, který se delší dobu pohyboval ve spodní polovině tabulky, se jeho vedení podařilo vytvořit mužstvo schopné atakovat pozice v horních patrech KNBL. A že byly chvíle, kdy to s nimi opravdu nevypadalo dobře. Díky stabilizaci kádru se Medvědi stali pravidelnými účastníky finálové skupiny A1, probojovali se dvakrát po sobě do závěrečných kol play off a vše vyšperkovali ziskem dvou medailí, stříbrem z Českého poháru a bronzem z extraligové soutěže KNBL.

Mládežnické týmy BC Kolín mají své Patrony z řad hráčů A týmu | Foto: BC Kolín