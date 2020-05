Soutěž je vypsaná pro 24 hráčů rozdělených do dvou českých a dvou moravských divizí po šesti mužích, což při devíti přihlášených týmech dává 2 až 3 soutěžící na tým. V každém ze čtyř základních kol se představí vždy jen jedna divize, kdy se 6 hráčů utká každý s každým, přičemž souboje české divize bude vždy ve čtvrtek hostit pražská Folimanka a moravská klání vždy v pondělí hala NH Ostrava.

Z každého kola postoupí tři nejlepší do (českého či moravského) divizního finále vypsaného pro šest nejlepších (opět každý s každým). Čtyři nejlepší z každého divizního finále pak postoupí do play-off o prize money.

V základních kolech se hraje do získání 5 bodů či do naplnění 4 minut čistého času, přičemž v případě nerozhodného skóre následuje prodloužení do 2 bodů. Každý útok je omezen maximálně čtyřmi driblinky (bouchnutími míče o zem), úspěšná střela zpoza trojkového oblouku platí za 2 body a zevnitř oblouku za bod.

Dres Kolína budou reprezentovat Martin Kolář a Tomáš Merta. Živé přenosy můžete sledovat na TVCOM.CZ od 17.30 hodin.