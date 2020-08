„V naší hale Spojů se dokončuje rekonstrukce palubovky, proto jsme využili azyl v Kutné Hoře,“ uvedl Miroslav Sodoma.

Medvědi k přípravě využijí nejenom nově zrekonstruovanou palubovku, ale také kolínský atletický stadion, lesopark Borky a pro regeneraci Vodní svět Kolín. Nastoupí také k osmi přípravným utkáním a hned polovinu z nich odehrají na domácí půdě v GEOSAN aréně.

První prověrka příjde na řadu 12. srpna, a to na palubovce Basketbal Polabí, 14. 8. se nově složený tým kolínských Medvědů představí na domácí palubovce proti Sršňům z Písku. První ostré měření sil s týmem z Kooperativa NBL přijde na řadu 19. 8., když do Kolína zavítají Pardubice. Poté je na řadě dvojzápas s Královskými Sokoli, 21. 8. Zavítají Medvědi do Hradce Králové a hned o 72 hodin později “přiletí” Sokoli do Kolína. V sobotu 29. 8. je pak čeká utkání s polským týmem Górnik Wałbrzych, který v nedohrané sezoně suverénně vládl druhé nejvyšší polské soutěži a mířil za postupem mezi elitu. První den v září je čeká utkání na palubovce BK Olomoucko a generálkou před ostrým startem sezony pro ně bude souboj 5. září na ústecké palubovce s místní Slunetou.

Vstup na všechny domácí zápasy v přípravě je pro fanoušky zdarma.