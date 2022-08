Adam Konvalinka: O nabídce jsem dlouho nepřemýšlel. Plním si sen

Ale to se okolo roku 2000 začalo měnit. Nové vedení BC Kolín se nespokojilo s dosavadními výsledky a postupnými krůčky klub vyvedlo z podpalubí až na české basketbalové výsluní. Od roku 2003 hrál kolínský tým druhou nejvyšší soutěž a v roce 2007 zaznamenal první velký úspěch v novodobé historii, postup do nejvyšší soutěže. Od té chvíle v ní působí nepřetržitě.

První medailová bomba vybuchla o pět let později (2011/12), když tým pod taktovkou trenéra Predraga Benáčka vybojoval bronz. Na další úspěch si vedení, hráči i příznivci museli počkat až do sezony 2020/21, ale stál za to. Druhý ligový bronz Medvědi podtrhli ještě stříbrem v Českém poháru. Následná úspěšná sezona, sice bez medailové tečky, vedení klubu potvrdila, že nastal čas, zkusit další výzvu. A nyní je to tady.

V sezoně 2022/23 budou Medvědi právoplatnými účastníky ALPE ADRIA CUPu!

Poměří své síly a schopnosti s týmy ze Slovenska, Chorvatska a Rakouska a díky nim bude možné poprvé v kolínské GEOSAN aréně spatřit utkání evropských pohárů.

(Michal Vlček)

