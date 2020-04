ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

Kolínský klub se zúčastní střelecké soutěže určené pro všechny kluby KNBL. Tato soutěž by měla částečně vynahradit fanouškům předčasné ukončení soutěže, které vzniklo z důvodu propuknutí pandemie Covid-19.

Celý shoot-out budete moci sledovat v živém vysílání na TVCOM.cz.

Z každého týmu bude nominováno 6 hráčů ze soupisky sezony 2019/2020. Každý hráč bude střílet ze tří pozic.

První etapa – Střelba v okolí trestného hodu. Limit 30 vteřin. 1 koš = 1 bod.

Druhá etapa – Střelba za tříbodovým obloukem. Limit 60 vteřin. 1 koš = 3 body.

Třetí etapa – Střelba z půlky. Limit 5 pokusů. 1 koš = 5 bodů.

Střelec bude mít k dispozici vždy jednoho podavače míče.

Každý hrací den bude střílet jeden hráč z týmu KNBL. Hrací dny budou středa a sobota. Vždy od 17.30 hodin.

Z kolínského týmu jsou nominování hráči Martin Kolář, Adam Číž, David Machač, Lukáš Vacek, Lukáš Kosík a Pavel Novák. „Je to fajn nápad a já se chtěl nejen zúčastnit, ale taky něco vyhrát. Odměny jsou zajímavé, líbí se mi to a jsem jedině pro, že se bude něco dít, takže se těším moc,“ uvedl kolínský křídelník Martin Kolář.

V rámci střelecké soutěže Kooperativa NBL Shoot-out bude zároveň probíhat charitativní akce českého basketbalu. Prostředky do této charity věnuje Česká basketbalová federace.

Shoot out je čistě střeleckou soutěží. V šesti základních kolech se utká vždy osmička hráčů, po jednom z každého klubu, kdy každý bude střílet ve své, případně ve vypůjčené hale, což se týká například hráčů Opavy, kteří budou pálit v ostravském Tatranu. Soutěžící postupně absolvují tři různé disciplíny – 30vteřinovou palbu z čáry trestného hodu s 1 bodem za každou trefu, poté minutovou trojkovou smršť s košem za 3 body (v obou případech se servisem jednoho podavače míčů) a nakonec přijde pět hodů z poloviny hřiště s hodnotou 5 bodů za trefu.

Po všech třech disciplínách se body každému střelci sečtou a po všech šesti soutěžních kolech 8 nejlepších snajprů (bez ohledu na týmovou příslušnost) postoupí do finálového dějství. Hráčům z jednoho týmu se body zároveň budou sčítat do týmového rankingu a čtyři nejlepší celky pak postoupí do finálového kola týmů, kam už každý klub nominuje jen dva své střelce. Až do uvolnění restrikcí budou hráči ke střelbě nastupovat v rouškách.

Zajímavý je dobročinný rozměr soutěže, kdy před každým kolem si jednotliví zúčastnění hráči tipnou svůj bodový výsledek, a kdo bude nejblíž, získá pro svůj klub od České basketbalové federace 10 tisíc korun v základních kolech a dokonce 20 tisíc korun v kolech finálových. Tuto částku pak klub může použít ve svém okolí na jakýkoli charitativní projekt bojující s epidemií koronaviru.

O co se hraje

V každém ze šesti základních kol se hraje o částku 10 000 Kč. Pro obě finálová kola se částka zdvojnásobí. Ve hře tedy bude 20 000 Kč.

Kdo vyhraje

Každý z hráčů, kteří se budou účastnit následujícího kola soutěže, musí dva dny předem nahlásit, na jaký bodový zisk si věří (TH = 1 bod, trojka = 3 body, od půlky = 5 bodů). Vítězem se pak stane ten, který se co nejvíce přiblíží svému tipu.

Co s vyhranými prostředky?

Hráč vyhrává peníze na charitu pro svůj klub. Právě klub rozhodne, na jaký projekt nebo jaké organizaci ve svém okolí peníze poskytne.

„Zároveň bychom chtěli vyzvat fanoušky, aby podpořili naše město Kolín, které zřídilo transparenční účet - 6957372/0800 libovolným finančním příspěvkem. Vybrané peníze pomohou řešit náklady vzniklé s bojem proti Koronaviru,“ uvedl mluvčí klubu Lukáš Rovenský.