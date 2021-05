Kolín odjížděl na východ Čech s vedením 2:0 na zápasy, pro postup mezi nejlepší čtyři týmy Kooperativa NBL mu tak stačilo jednou vyhrát. A podařilo se mu to hned na první pokus.

Medvědi měli velmi dobrý vstup do utkání. První čtvrtinu vyhráli o sedm bodů, po druhé vedli dokonce o čtrnáct bodů. Pak však polevili v koncentraci, čehož Pardubice využily. Za dalších deset minut už byl stav nerozhodný. Zápas tak dospěl do dramatické koncovky. A tu lépe zvládli hráči Kolína. Když se dvanáct vteřin před koncem prosadil po košem Petráš a domácí poslední útok neproměnili, mohli svěřenci Miroslava slavit zasloužený postup.

”Máme ohromnou radost, postoupit do semifinále přes Pardubice, které patří k jednomu z největších klubů v České republice, je pro nás velký úspěch a strašně moc si toho vážíme. Před sérií asi nikdo nevěřil, že to bude 3:0," uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

"Dnes nehrál Adam Číž, bez kterého si do té doby nikdo neuměl naši hru představit, ale všichni ostatní to zvládli, a hlavně Francis Torreborre a Theodor Dlugoš naprosto perfektně. Myslím si, že kromě nějakých deseti minut jsme byli lepším týmem. Škoda, že jsme si nepohlídali náskok z prvního poločasu. V druhém poločase to s námi vypadalo hodně bledě, ale ukázala se síla týmu, síla kolektivu a dokázali jsme se vrátit zpátky. Se štěstím, ale na druhou stranu i zkušeně jsme zvítězili o dva bodíky," dodal Sodoma.

"Zápas jsme si prohráli sami, protože jsme odehráli šílenou první půlku," uvedl trenér Pardubic Adam Konvalinka.

"V úvodní dvacetiminutovce jsme nastříleli pouhých 24 bodů. Sice jsme naši výraznou ztrátu stáhli hned během šesti minut druhého poločasu, ale nemít takové manko a hrát trošku v klidu hned od začátku, mohli jsme vyhrát. Místo toho jsme toho soupeři strašně moc darovali, posadili jsme ho na koně a Kolín nakonec asi zaslouženě vyhrál," dodal pardubický kouč.

Body: Vyoral 18, Svoboda 18, Merešš 13, Potoček 12, Burnett 6, Slanina 6, Švrdlík 6 – Wallace 16, Pekárek 15, Petráš 14, Skinner 12, Dlugoš 9, Torreborre 6, Novotný 4, Jelínek 4, Křivánek 1. Rozhodčí: Hruša, Kec, Vošáhlík. Střelba 2 body: 43/23:37/21. Trojky: 23/5:32/9. TH: 21/18:19/12. Doskoky: 41:42. Průběh: 15:22, 24:38, 56:56. Konečný stav série: 0:3.