Té vyšel velmi dobře následující skok daleký, ve kterém zaznamenala druhý nejdelší skok celé soutěže 519 cm. Zato Amálie Schederová po dvou přešlapech zapsala pouze 469 cm a do závěrečné osmistovky už nenastoupila. Sofie Bébrová si ale v této disciplíně vylepšila po vítězství ve svém běhu třetí osobní rekord v soutěži na 2:32,69 min. Celkově nasbírala 3034 bodů, a to znamenalo 11. příčku v konečném pořadí soutěže.

Svou sobotní cestu ke zlaté medaili zahájila Natálie Olivová skvěle. V běhu na 60 metrů překážek si vylepšila osobní rekord o plných 13 setin na 8,87 s, což byl druhý nejrychlejší čas z celého startovního pole o 13 setin za vítěznou Eliškou Červenou. Pro Natálii to znamenalo nezvykle výborný úvod, neboť ze svých předešlých vícebojařských startů byla zvyklá spíše dotahovat bodovou ztrátu z první disciplíny.

Ve skoku vysokém se ale kolínské juniorce nezadařilo úplně tak, jak si představovala po nedávno zdolaných 170 centimetrech. S jediným zaváháním na 159 centimetrech sice zdolávala na první pokus všechny postupné výšky od 150 až po 165 cm, ale na výšce o tři centimetry vyšší třikrát neuspěla a skončila v této disciplíně třetí, když o tři a šest centimetrů podlehla dvěma pardubickým vícebojařkám Zdaře Pezinkové a Simoně Ručové. A protože 165 cm zdolala i Eliška Červená, zůstávala svěřenkyně Martina Radikovského po dvou disciplínách těsně druhá.

To se však změnilo po třetí disciplíně, kterou byl vrh koulí. Natálie Olivová sice neustála první dlouhý pokus, který dopadl za hranici 12 metrů, ale na podruhé „založila“ velmi kvalitních 11,94 m. Do třetí série nastupovala jako druhá nejlepší koulařka soutěže za Jessicou Nechanickou, ale poslední pokus poslala do vzdálenosti nového halového osobáku 12,21 m a poskočila o 49 bodů do čela pětiboje.

Ve skoku dalekém už prvním pokusem dlouhým 551 cm si hlasitě řekla o zlatou medaili, neboť její nejbližší pronásledovatelka dolétla na 532 cm, a jak se ukázalo, byl to její nejdelší pokus. Natálie sice ve druhém pokusu těsně přešlápla dlouhý skok, ale ve třetí sérii si to vynahradila. Po milimetrovém odrazu přistála v doskočišti na 581 cm, což znamenalo nejen její nový výrazný osobní rekord, ale také suverénně nejdelší pokus soutěže, který ji zajistil obrovský skoro třináctivteřinový náskok pro závěrečnou osmistovku.

K té ale kolínská závodnice nenastoupila s obrannou taktikou, neboť na dosah byla hranice 4000 bodů, bylo ale třeba zaběhnout čas pod 2:21,70 min. A tak se Natálie od počátku závodu ujala udávání tempa. Polovinou trati probíhala za 70 sekund a šestistovkou za 1:47 min. V závěru jí ale už došly síly a do cíle doběhla v běhu nejlepších pětibojařek třetí za 2:28,81 min.

I tak celkový součet 3945 bodů znamená nový kolínský historický rekord a především přinesl Natálii Olivové titul mistryně České republiky s obrovským náskokem 293 bodů před Eliškou Červenou a 337 bodů před Simonou Ručovou.

