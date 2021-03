Máte před sebou halové mistrovství Evropy. Jak se na něj těšíte?

Docela se těším. Bude to velký souboj zkušeností a aktuální formy. Rád bych prohnal favority už jen kvůli tomu, že jsem minulý evropský šampionát neprošel kvalifikací. Budu vítat každé zlepšení.

Jaká byla příprava na evropský šampionát? Byla jiná v této covidové době?

Příprava probíhala podle plánu, jen s tou výjimkou, že jsme trénovali více venku a do haly jsme se dostali až později. Já jsem závodník, takže pro mě jsou nejlepší přípravou závody samotné.

Jaké jsou vaše vyhlídky na jeden z vrcholů sezony?

Já se moc těším na štafetu, jelikož jsou kluci v dobré formě a jsme všichni poměrně vysoko v tabulkách. Nizozemci stejně jako Italové tento rok hodně posílili, ale ve štafetě se může stát cokoliv a naše šance jsou otevřené.

Asi se dá předpokládat, že konkurence nebude letos tak obrovská. Vzroste tím šance na dobré umístění?

Startují tři nejlepší týmy Evropy z minulé sezony doplněné o pořadatelské Polsko, které na minulém šampionátu zvítězilo ve světovém rekordu. Zatím jsou časy podle statistik pomalejší než v minulých letech, ale to je relativní, jelikož se nejrychlejší časy budou běhat na šampionátu. Šance na umístění jsou větší než minule, ale musí se běžet již od začátku a nenechávat nic na konec. Ale jak říká s radostí můj trenér: „Pro sraby na čtvrtém není místo“.

Co vás při tréninku nejvíce baví a na co se opravdu netěšíte?

Při tréninku mě nejvíce těší, když zvládnu plán podle představ trenéra a samozřejmě, když běhám dobré časy. Nejraději mám speciální rychlost na překážkách, kdy jdu několik úseků na hraně laktátu. Naopak nemám rád nabíhání objemů, jako jsou kilometrové a delší úseky.

Vy se můžete těšit z bronzu ze světové univerziády z roku 2017. Berete to jako váš dosavadní nejlepší výsledek?

Vůbec ne. Pro mě je největším úspěchem účast a vybojovaný postup do semifinále na mistrovství světa v Dauha 2019 na 400 m překážek, kde jsem měl tu čest utkat se s nejlepšími.

Nyní jste těsně před mistrovstvím Evropy. Jaký bude váš program po něm?

Doufám, že budu mít dva až tři dny volno a znovu se pustíme do přípravy na léto, protože olympijské hry jsou vrcholem pro každého sportovce. Bylo by skvělé tam startovat ve štafetě 4 x 400 metrů a v individuálním závodě na 400 metrů překážek. To je alespoň mé velké přání.

Vít MÜLLER

Bydliště: Nymburk

Narozen: 31. srpna 1996

Zaměstnání: Sportovní trenér/student

Znamení: Panna

Záliby: Kresba, hra na klavír

Oblíbené jídlo: Špagety

Oblíbené pití: Čaj

Oblíbený film: Batman, The Dark Knight

Oblíbená hudba: Rock