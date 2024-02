Od pátku do neděle proběhlo v hale Otakara Jandery v pražské Stromovce letošní první mistrovství České republiky ve vícebojích a chůzi.

Foto: DENÍK/Archiv

Jako první vstoupily do bojů na šampionátu žákyně, mezi které se svými výkony nominovaly i dvě svěřenkyně trenérů Dominika Holuba a Jakuba Dudáše Kateřina Bílková a Yvona Szitásová.

V sobotu pak do svého sedmiboje vstoupili i Antonín Tvrzník a Vojtěch Slavík a v neděli absolvovala svůj chodecký závod Sofie Proňová.

V pátek se první disciplína – běh na 60 metrů překážek, se skvěle vyvedl Yvoně Szitásové, která nejen že si zaběhla osobní rekord 9,05 s, ale zároveň tímto časem vylepšila o sedm setin historický kolínský rekord této kategorie, který měla v držení Amálie Schederová. Osobní rekord si ale časem 9,53 s vylepšila i Kateřina Bílková.

Pro tu se ale stala osudnou hned druhá disciplína – skok vysoký – v němž se jí bohužel nepodařilo překonat základní výšku 137 cm, přestože její nedávné osobní maximum leží o 17 centimetrů výše. Yvona Szitásová si poradila s výškou 152 centimetrů. V následujícím vrhu koulí pak dosáhla výkonu 8,03 m a Kateřina Bílková, která i přes nezdar ve výšce v pětiboji pokračovala, vrhla 8,62 m.

Ve skoku dalekém se Yvona dostala o osm centimetrů za hranici pěti metrů a Katka skočila nejdál do vzdálenosti 456 cm. V závěrečném běhu na 800 metrů, který je silnou disciplínou Kateřiny, právě ona zaběhla třetí nejrychlejší čas 2:27,66 min. a Yvona dorazila do cíle za 2:54,97 min. V celkovém součtu nasbírala Yvona Szitásová 2939 bodů, a to jí stačilo na desátou příčku. Zároveň si tím zajistila od 1. července zařazení do Atletického sportovního centra mládeže Kolín. Kateřina Bílková skončila za 2407 bodů třináctá.

Jak svěřenec Ondřeje Dudáše Antonín Tvrzník, tak svěřenec Ratislava Šediny Vojtěch Slavík nastoupili v sobotu ke svému prvnímu mistrovskému sedmiboji v nové kategorii – Antonín mezi muži a a Vojtěch mezi juniory. A první den soutěže jim rozhodně vyšel.

V úvodním běhu na 60 metrů si oba vylepšili osobní rekord. Lepší sprinter je aktuálně Vojtěch Slavík, který posunul své maximum na 7,35 s, Antonín Tvrzník pak absolvoval nejkratší sprint za 7,57 s. V následujícím skoku do dálky se role obrátily. Antonín dolétl až na 680 cm, čímž si vylepšil již druhý osobák, Vojtěch zaznamenal kvalitních 644 cm, což je jeho halové maximum. Ve vrhu koulí, který je slabší disciplínou obou kolínských vícebojařů, pokračoval Antonín Tvrzník vrhem dlouhým 10,35 m v sérii osobních rekordů, Vojtěch Slavík poslal kouli do vzdálenosti 10,19 m. Poslední sobotní disciplínou byl skok vysoký, v němž zapsal Antonín Tvrzník 188 cm a přenocuje na výborném osmém místě, Vojtěch Slavík je po zdolaných 185 cm v juniorské soutěži dokonce šestý.

Mimořádného úspěchu dosáhla odchovankyně kolínské atletiky Natálie Olivová, která již druhým rokem reprezentuje Spartak Praha 4. Ta totiž dokázala k předcházejícím titulům mezi žákyněmi, dorostenkami a juniorkami získaným v kolínských barvách přidat nejcennější titul v kategorii žen, a to po velmi dramatickém závodě. K závěrečné osmistovce nastupovala se ztrátou šesti bodů na Annu Kerbachovou, kterou dokázala v závěru poslední disciplíny smazat, i když mezi oběma děvčaty byl v cíli rozdíl jen něco přes sekundu.

Nedělní pátou disciplínou vstoupili do nedělní části sedmiboje oba kolínští vícebojaři rozdílně. Vojtěch Slavík si vylepšil osobní rekord na 8,46 s, naopak Antonín Tvrzník výkonem 9,17 s za ním o 12 setin zaostal. Ve skoku o tyči překonal Vojtěch laťku ve výši 420 centimetrů a stále si držel umístění v prvé šestici. To pro Antonína bylo překonání stejné výšky velkým zklamáním, protože jeho nedávný osobní rekord leží o více než šest decimetrů výše a skok o tyči měl být jeho hlavní zbraní. Ani výborný běh na 1000 metrů v čase 2:45,27 min. na závěr celého sedmiboje nedokázal ztrátu z tyče vykompenzovat, a tak Antonín Tvrzník obsadil konečnou devátou příčku výkonem 4858 bodů, kterým zaostal o 42 bodů za svým nedávným osobním i kolínským rekordem. Vojtěch Slavík absolvoval závěrečnou disciplínu za 3:03,22 min. a jako nejmladší účastník udržel výborné výsledné šesté místo. Výkonem 4788 bodů zaostal jen o 69 bodů za oddílovým rekordem právě Antonína Tvrzníka.

Nejlepšího kolínského umístění ze společného halového šampionátu vícebojařů a chodců dosáhla v závodě na 3000 metrů chůze starších žákyň svěřenkyně Jiřího Tučka Sofie Proňová. Ta si již deset dnů před mistrovstvím vylepšila v Jablonci nad Nisou své osobní maximum z léta téměř o minutu a velmi odvážně si počínala i v mistrovském závodě. Hned zpočátku akceptovala tempo vedoucích favoritek a po prvním kilometru za 5:46 min. se oddělila vedoucí šestice, na jejímž konci bojovala Sofie. Po druhém kilometru za 11:39 min. se už čelo roztrhalo a kolínská chodkyně šla pátá v kontaktu se třetím místem. Ještě 500 metrů před cílem byla v boji o bronz, v závěru ale byly soupeřky ze „specializovaného“ chodeckého oddílu Slezan Frýdek-Místek přece jenom lepší a Sofii trochu došly síly. Přesto z toho bylo výborné páté místo, znovu zlepšené osobní maximum o téměř 40 sekund a po 35 letech překonaný kolínský historický rekord této kategorie výkonem 17:52,50 min.