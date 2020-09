Celý závod tentokrát nebyl o výkonech, ale o boji s počasím a bodovém zisku pro tým. A to kolínské juniorky, postrádající velké opory Natálii Olivovou a Kristýnu Šlehubrovou, po nadšeném výkonu zvládly na jedničku.

Hned úvodní disciplína vyšla v hustém lijáku kolínským oštěpařkám skvěle. Do finále postoupily ve čtveřici a zatímco nakonec pátá Alice Přibylová (34,67) i šestá Lucie Bartůšková (34,45) už ke třem finálovým pokusům nenastoupily, Anna Radikovská a Žaneta Vrbová bojovaly až do konce soutěže a vyplatilo se jim to. V poslední sérii se nejprve na čelo soutěže posunula Anna Radikovská (36,90) a úplně posledním hodem celého závodu ji ještě přehodila Žaneta Vrbová (39,51), a to znamenalo obrovský zisk 31 bodů. Naopak soutěž tyčkařek byla kvůli bezpečnosti závodnic nejprve odložena a pak i úplně zrušena.

O další bodový zisk pro Kolín se postarala v běhu na 800 metrů Kateřina Kašíková, která doběhla na sedmé pozici (2:34,93), když těsně před cílem předběhla soupeřku z Jižního Města, což, jak se ukázalo na konci závodu, byl jeden z mnoha střípků do výsledné mozaiky. Jednou ze dvou disciplín, v nichž Kolíňačky vyšly naprázdno, byl poté ale závod na 100 metrů překážek. Do finále běhu na 100 metrů se probojovala pouze bronzová medailistka z MČR žen do 22 let Jana Šafránková, která v nečasu doběhla tentokrát šestá (12,78) a vybojovala pět bodů. Po třetině závodu byly kolínské juniorky na čele pořadí 13 nejlepších českých týmů s mírným náskokem, který si i nadále udržovaly.

V běhu na 400 metrů si výborně vedla Anna Kozlová, která vybojovala 9 bodů za druhou příčku (59,16) a opačně 2 body za deváté místo přidala Jana Novosadová (62,44). Hod kladivem přinesl na kolínské konto 8 bodů, o které se zasloužily šestá Eliška Drábková (36,78) a osmá Barbora Malá (33,39). V běhu na 3000 metrů překážek předvedla Vanessa Adamcová hodně statečný výkon a vybojovala pátou příčkou dalších 6 bodů (14:11,57). Pak ale přišel nepovedený závod dálkařek, které zůstaly bez bodů, a kolínský náskok se ztenčil.

To však trvalo jen několik minut, protože vzápětí proběhla druhá nejúspěšnější disciplína kolínských dívek - běh na 3000 metrů, kde bodovalo hned kvarteto závodnic. Druhá doběhla s velkým náskokem před dalšími běžkyněmi Eliška Kliková (12:03,53), třetí skončila Andrea Vlková (13:18,91) a důležité body získaly také sedmá Veronika Plačková (14:34,90) a osmá Lucie Seifertová (15:09,68), která jako vrhačka obětavě nastoupila na této nejdelší trati poté, kdy ji řídící soutěže kvůli absenci letošního výkonu nepřipustil k dvěma vrhačským disciplínám. Ziskem 24 bodů Kolín opět na čele závodu soupeřkám odskočil. A náskok se neztenčil ani po skoku vysokém, další v lijáku velmi obtížné disciplíně, s níž se Kolíňačky dokázaly vypořádat. Osm bodů vyskákala třetí Anita Hrušková (157) a důležitých 5 bodů získala také Alice Přibylová (147). I hod diskem přinesl kvalitní zisk 11 bodů, o který se zasloužila pátá Žaneta Vrbová (30,72), osmá Eliška Drábková (28,48) a devátá Barbora Malá (26,26).

Do poslední třetiny utkání tak Sokol Kolín-atletika vstupoval se zdánlivě pohodlným náskokem více jak 30 bodů. Skvěle navíc vyšel kolínským barvám běh na 400 metrů překážek, který po výborném závěru těsně vyhrála Lenka Novotná (64,15) a důležité 4 body získala sedmým místem Lucie Olivová (68,67). I běh na 200 metrů přinesl dobrý bodový zisk zásluhou čtvrté příčky Anny Kozlové (26,10) a sedmého místa Elišky Králové (26,33). V konci časového pořadu ale přišly na řadu silné disciplíny největšího soupeře - juniorek Atletiky Jižní Město. V běhu na 1500 metrů obětavě nastoupila "neběžkyně" Lucie Olivová a její start přinesl 2 body (6:33,06), ale soupeřky vybojovaly v této disciplíně bodů osm.

Zlom pak přinesl závod ve vrhu koulí, který opanovaly vrhačky z pražského Jižního Města a získaly 27 bodů oproti třem kolínským, o které se zasloužila osmá Lucie Seifertová (9,85). Z více než čtyřicetibodového náskoku náhle bylo pouhé tři disciplíny před koncem jenom bodů šestnáct. Další dílek ukrojil pražský celek v trojskoku, kde byl o dva body úspěšnější. Důležitých 9 bodů v této disciplíně ale zaznamenaly pátá Helena Rothanzlová (10,69), která se posledním skokem dokázala posunout před druhou z pražských soupeřek, a osmá Alena Fridrichová (10,33). Štafeta na 4x100 metrů přinesla Kolínu zisk 9 bodů v dramatickém finiši tří štafet zásluhou čtveřice Lenka Novotná, Jana Šafránková, Jitka Novosadová a Eliška Králová (50,05) a 2 bodů kvarteta Žaneta Vrbová, Anna Radikovská, Lucie Bartůšková a Kateřina Podaná (53,90). Ale i tady byly štafety Jižního Města o 4 body úspěšnější, a tak před během na 4x400 metrů vedl Kolín jen o 10 bodů a na startu měl jednu štafetu proti dvěma soupeře.

Závěrečný závod pak byl obrovskou bitvou o zlato. V kolínské sestavě, kterou tvořily Jitka Novosadová, Andrea Vlková, Kateřina Kašíková a Lucie Olivová, nabíhala její finišmanka do posledního úseku na pátém místě, když bezpečně vedlo první kvarteto Jižního Města a druhá sestava soupeřek byla jen o místo za Kolínem. Za této situace by byla výsledkem konečná bodová remíza a vítězství Atletiky Jižní Město díky většímu množství prvních míst v jednotlivých disciplínách. Lucie Olivová ale pětimetrový náskok štafety z Jeseniovy Praha zlikvidovala a padesát metrů před cílem se za bouřlivého povzbuzování těsně posunula na čtvrtou příčku. To znamenalo, že juniorky Sokola Kolín-atletiky vybojovaly o jediný bod titul mistryň Čech a samozřejmě i postup do finále mistrovství České republiky, které se uskuteční, pokud to dovolí epidemická situace, za účasti pěti nejlepších českých a tří moravských celků příští sobotu v Opavě!

Výsledek mistrovství Čech: 1. Sokol Kolín-atletika 171, 2. Atletika Jižní Město 170, 3. ASK Slavia Praha 149,5, 4. SK Jeseniova 120, 5. LIAZ Jablonec n/N. 91,5, 6. AK ŠKODA Plzeň 75, 7. AC Pardubice 70, 8. Lokomotiva Beroun Juniorky 38,5, 9. Sokol Hradec Králové 35, 10. Sokol České Budějovice 33, 11. TRIATLET Karlovy Vary 17, 12. Hvězda Pardubice 14, 13. AC Domažlice 9,5.

Kolínští junioři nastoupili k mistrovskému závodu ve velmi zdecimované sestavě a z toho se rekrutovalo až 10. místo. O jediné kolínské body v soutěži se zasloužili kladiváři Martin Buryan (57,00) a Karel Hanuš (54,32), kteří obsadili čtvrté a páté místo, a v běhu na 800 metrů devátý Tomáš Severa (2:13,96).

Výsledek mistrovství Čech: 1. Dukla Praha 199, 2. Hvězda Pardubice 191, 3. AK ŠKODA Plzeň 153, 4. ASK Slavia Praha 141,5, 5. AC Slovan Liberec 86, 6. Sokol České Budějovice 58, 7. PSK Olymp Praha 50, 8. Sokol Hradec Králové 45, 9. USK PROVOD Ústí n/L 35, 10. Sokol Kolín-atletika 15, 11. AC Pardubice 12, 12. A. C. TEPO Kladno 7,5, 13. AC Domažlice 2,00.