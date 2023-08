Čtvrté a poslední kolo prvoligové atletické soutěže družstev mužů a žen hostil za třicetistupňového vedra liberecký stadión.

Družstvo kolínských atletů | Foto: Jiří Tuček

Oba kolínské týmy pod vedením Michala Satrapy a Kláry Tučkové potvrdily v závěrečném dějství své postavení lídrů tabulky a po jasném vítězství v druhé české nejvyšší soutěži si vybojovaly právo účasti ve finále mistrovství ČR, které proběhne za začátku září v Hodoníně na účasti všech extraligových týmů a vítězů tří prvoligových skupin.

OKRES: Nováčkům se moc nedařilo. První kolo patřilo hostujícím celkům

Přitom ani v posledním kole nenastupovali kolínští atleti a atletky zdaleka kompletní. Mužům chyběli vedle dlouhodobě zraněného Matyáše Čudlého také sprinteři Lukáš Soukal a Šimon Kratochvíl, vrhač Karel Hanuš či skokan Dominik Holub. Do závodu celek vstupoval se ziskem 7 bodů z chodeckého závodu na 10 kilometrů zásluhou Jakuba Zajíce (1:08,39). V úvodním běhu na 800 metrů bodoval pátou příčkou Janis Mach (1:58,29) a desátý doběhl Marek Nedvěd (2:00,78). Výborný výkon poté ukázal v hodu oštěpem Jakub Dudáš, který předvedl hod za šedesát metrů (60,11) a stal se prvním kolínským individuálním vítězem. Šestou příčku obsadil Pavel Krejča (52,76). V běhu na 110 metrů překážek vybojoval 11 bodů za druhou příčku Jan Groček (15,28).

Druhé kolínské vítězství zaznamenal ve skoku o tyči Jan Tűrk, který skočil 437 cm. O deset centimetrů méně překonal Antonín Tvrzník, a to mu vyneslo páté místo. Poté již zaklekli do bloků sprinteři ve finále běhu na 100 metrů. V A finále nedal nikomu šanci Matyáš Vaněk a jasně zvítězil za 10,80 s, na čtvrté příčce pak proťal cílovou rovinu Jiří Synek za 11,10. V B finále pak přidal dva body za celkové 11. místo Šimon Novák (11,69). V běhu na 400 metrů získal čtyři body za čas 53,12 s Marek Nedvěd. Soutěž dálkařů přinesla další kolínské vítězství díky Matyáši Vaňkovi, který skokem dlouhým 706 cm překonal sedmimetrovou hranici. Dva body získal i Jan Tűrk (624). A kolínským triumfem skončil i hod kladivem. Ten vyhrál podle předpokladů Martin Buryan, který nejdále poslal své 7,26 kg těžké náčiní na vzdálenost 65,27 m. Výrazný bodový zisk přidali ještě sedmý Pavel Peňáz (49,35), osmý Jan Balát (48,82) a desátý Vlastimil Trnka (43,97). Kolínští muži se hned na počátku závodu dostali do čela pořadí a svou pozici si průběžně s větším či menším náskokem udržovali.

Kolín ještě neinkasoval. Z Mostu přivezl cenný bod

Do druhé poloviny utkání vstoupil kolínský celek velmi úspěšným výsledkem ze skoku do výšky. Ten vyhrál Jiří Adamec výkonem 193 cm, šestý byl Pavel Krejča za 187 cm a dvanáctý Antonín Tvrzník (172). Z běhu na 400 metrů překážek vytěžil jediný bod Tomáš Podnecký za čas 60,66 s. Mnohem vyšší bodový zisk přinesla soutěž v hodu diskem. V ní získal 10 bodů za třetí příčku Martin Buryan (41,56), čtvrtý skončil Jan Groček (40,47) a šestý Pavel Peňáz (39,57). Běh na 1500 metrů přinesl na kolínské konto osm bodů zásluhou pátého Janise Macha (4:06,65). Poté přišly na řadu dvě velmi silné kolínské disciplíny. Ve vrhu koulí skončil čtvrtý Pavel Krejča (13,93), pátý Pavel Peňáz (13,73), šestý Jan Groček (13,64) a ještě devátý Jakub Dudáš (11,83). Trojskok se pak stal z kolínského pohledu nejúspěšnější disciplínou. Vyhrál ho Vojtěch Sellner výkonem 13,96 m, třetí byl Jiří Adamec (13,77) a čtvrtý Michal Sebera (13,68). Závěrečné štafety pak jen stvrdily jasné vítězství kolínských mužů. V běhu na 4x100 metrů kvarteto Sellner, Adamec, Tűrk a Vaněk doběhlo čtvrté v čase 44,77 a v závodě na 4x400 metrů sestava Dudáš, Nedvěd, Podnecký a Tvrzník získala pět bodů výkonem 3:36,73 min.

Výsledek 4. kola: 1. Sokol Kolín-atletika 269, 2. AC Mladá Boleslav 241, 3. Atletika Stará Boleslav 232, 4. LIAZ Jablonec n/N. 222,5, 5. SK Jeseniova 171,5, 6. AC Slovan Liberec 118,5, 7. Athletic Club Ústí nad Labem 118,5, 8. A. C. Sparta Praha 61.

Výsledek I. ligy 2023: 1. Sokol Kolín-atletika 30 (983,5), 2. AC Mladá Boleslav 26 (839,5), 3. LIAZ Jablonec nad Nisou 19 (825,5), 4. Atletika Stará Boleslav 19 (794), 5. AC Slovan Liberec 18 (658), 6. SK Jeseniova 17 (757), 7. Athletic Club Ústí nad Labem 9 (583,5), 8. A. C. Sparta Praha 4 (420).

Duel plný emocí. Pečky zachránily bod v nastaveném čase

Smůla, provázející kolínské ženy po všechna kola v podobě absencí velkých opor, neopustila tým ani v závěrečném dějství. K chybějícím Elišce Elfmarkové, která ze zdravotních důvodů musela již ukončil sezónu, Lucii Jonákové, favoritce běhu na 3000 metrů překážek, zraněné vrhačce Anně Radikovské a běžkyni Alice Kredell, která se již vrátila do USA, se přidala těsně před odjezdem k utkání nemocná Helena Rothanzlová a navíc se při rozběhu na 100 metrů zranila největší favoritka obou sprintů Justýna Špringrová a letošní sezóna pro ni bohužel již skončila. I přes tyto absence ale kolínské ženy jasně předvedly, který tým v letošní prvoligové soutěži dominuje.

Do utkání kolínské ženy vstoupily ziskem sedmi bodů z běhu na 800 metrů. V něm doběhla sedmá Petra Ludvíčková (2:25,35) a dvanáctá Aneta Benešová (2:30,56). Mnohem lépe si vedly kladivářky. Eliška Drábková poslala náčiní do vzdálenosti 42,39 m, a to pro ni znamenalo nejlepší ligové umístění v kariéře, když obsadila výborné druhé místo. Osm bodů za pátou příčku přidala také Eliška Kopecká (39,64). Ve skoku dalekém bodovala pouze sedmá Sofie Bébrová (507). V běhu na 100 metrů překážek si vysoké umístění vyběhla Adéla Nela Šínová, která doběhla druhá v čase 15,19 s, osmou příčku obsadila Eliška Tvrdá za 16,77 s. Ve finále běhu na 100 metrů pak dominovala Jana Šafránková, která zvítězila v čase 12,33 s, a čtyři body vybojovala i žákyně Aneta Bedrnová (12,96). Tradičně silnou kolínskou disciplínou je skok vysoký. I tentokrát byla vítězkou Kolíňačka, a to po zranění se do sektoru navracející Natálie Olivová, která překonala 166 cm. O tři centimetry méně skočila Anita Hrušková a skončila třetí a dva body přidala Ludmila Forštová výkonem 152 cm. V hodu oštěpem se tři kolínské dívky probojovaly do osmičlenného finále. V něm se o pátou příčku shodným výkonem 36,48 m podělily Natálie Olivová a Žaneta Vrbová a sedmou příčku obsadila Natálie Zvoníková (34,39). I kolínské ženy se hned po začátku utkání usídlily na první pozici a již ji neopustily.

Velimská rezerva rozstřílela Sadskou. Hattrickem se blýskl Kmoch

Druhou polovinu závodu začal kolínský tým vítězstvím Lenky Novotné v závodě na 400 metrů, když dominovala časem 58,74 s. Zajímavou podívanou tradičně přinesl závod na 3000 metrů překážek. V něm si svou premiéru odbyla dorostenka Ludmila Forštová, která doběhla v úmorném vedru na nečekané třetí příčce (15:02,35) a výrazný bodový zisk přinesla i šestá Magdalena Jelínková (15:43,62). Zanedlouho své druhé vítězství přidala Lenka Novotná, tentokrát na trati 400 metrů překážek, kde proběhla vítězně cílem za 60,30 s. Na stejné trati přidala zisk sedmi bodů ještě Amálie Schederová (67,28). O bod více než Amálie získala ve svém třetím startu ve vrhu koulí Natálie Olivová, která poslala kouli do vzdálenosti 11,30 m. I v soutěži žen se stal nejúspěšnější kolínskou disciplínou trojskok. Vyhrála ho Adéla Nela Šínová výkonem 11,72 m, druhá skončila Anita Hrušková za 11,12 m, čtvrtá byla Sofie Bébrová (10,91) a pátá Viktorie Hroudová (10,79). V běhu na 200 metrů finišovala na třetí příčce vítězka stovky Jana Šafránková (25,92) a výrazný bodový zisk přinesl i závěrečný individuální závod na 1500 metrů. V něm si vylepšila osobní rekord žákyně Veronika Beránková, která doběhla čtvrtá v čase 5:02,11 min., čtyři a tři body vybojovaly další žákyně Kateřina Bílková (5:13,97) a v osobním maximu Karolína Nedvědová (5:21,11).

Býchory prospaly první půli a tím ztratily celý zápas

Hned za nimi doběhla i mimo bodování běžící Nikol Miškovská (5:23,26). Kolínský triumf pak podtrhly štafety. V závodě na 4x100 metrů doběhla čtveřice Bedrnová, Šafránková, Šínová, Ludvíčková třetí za 50,30 s a čtveřice Nováková, Bébrová, Schederová a Tomaňová finišovala jako desátá v čase 51,60 s. Závod na 4x400 metrů přinesl nádhernou tečku, když v A sestavě Ludvíčková, Schederová, Beránková, Novotná přebírala kolínská finišmanka Lenka Novotná kolík se ztrátou téměř dvaceti metrů na čelo, ale ve strhujícím finiši ji smazala po úseku za 56,3 s a přidala už třinácté kolínské prvenství v čase 4:00,79 s. Druhá čtveřice Nováková, Benešová, Forštová a Tomaňová skončila osmá za 4:20,74 min.

Oba kolínské týmy tak při závěrečném ceremoniálu převzaly pohár Českého atletického svazu za vítězství v prvoligové soutěži 2023 a připsaly tak další výrazný úspěch do historie kolínské atletiky.

Výsledek 4. kola: 1. Sokol Kolín-atletika 271, 2. SK Jeseniova 198, 3. VTŽ Chomutov 190,5, 4. Atletika Stará Boleslav 170,5, 5. AC Slovan Liberec 170,5, 6. Sokol Hradec Králové 163,16, 7. AC Mladá Boleslav 148,33, 8. LIAZ Jablonec nad Nisou 127, 9. A. C. Sparta Praha 26.

Výsledek I. ligy 2023: 1. Sokol Kolín-atletika 33 (930,5), 2. VTŽ Chomutov 29 (831,5), 3. Atletika Stará Boleslav 27 (766), 4. LIAZ Jablonec nad Nisou 24 (755), 5. SK Jeseniova 21 (663), 6. AC Slovan Liberec 17 (624), 7. Sokol Hradec Králové 15 (608,66), 8. AC Mladá Boleslav 9 (476,33), 9. A. C. Sparta Praha 4 (189,5).

Mizérie fotbalistů Českého Brodu nadále trvá