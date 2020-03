• Souhlasíte v tuto chvíli s tím, aby se konala olympiáda v původním termínu?

• Co děláte doma v době nouze místo sportu jako nejčastější aktivitu?

Michal Hovorka, volejbal, Kolín

1. Nesouhlasím, olympiáda by se měla přeložit, jelikož by mohla podpořit další šíření koronaviru.

2. Připravuji se na následující sezonu, ať už tím, že chodím běhat, nebo cvičím podle zadaných pokynů trenérem.

Adam Javůrek, tenis, Kolín

1. Ano.

2. Cvičím, chodím běhat, vařím, vzdělávám se, účastním se všech výzev (toaleťák, vajíčko), věnuji se rodině a užívám si spánek.

Zdeněk Jirkovský, fotbal, Býchory

1. Nesouhlasím s konáním olympiády v původním termínu.

2. Střídám notebook s vycházkami se psem.

Zuzana Pražáková, atletika, Kolín

1. Ne.

2. Učím se a chodím na ryby.

Lukáš Seifert, fotbal, futsal, Velim

1. Záleží, jak dlouho budou trvat současná opatření. V případě, že by to mělo být ještě měsíc, nebo déle, jsem pro posunutí olympiády o rok, a to kvůli regulérnosti. Sportovci v současnosti nemohou naplno trénovat, a to by olympiádu hodně poznamenalo.

2. Hodně čtu, konečně jsem se dostal ke knížkám, na které jsem neměl čas. Snažím se pravidelně cvičit, ale v domácích podmínkách to jde hodně omezeně.

Martin Sejpal, hokej, Kolín

1. Věřím, že se situace co nejdříve vrátí do normálního stavu a jelikož se zahájení olympijských her 24. července, tak si myslím, že by se olympiáda mohla uskutečnit.

2. Snažím se udržet pozitivní náladu skládáním puzzle. Občas si zacvičím a koukám na televizi.

Lukáš Slezák, fotbal, futsal, Tři Dvory

1. Nemyslím si, že je to dobrý nápad, aby se na jedno místo sjeli diváci, fanoušci z celého světa krátce po takové situaci, která nastala. Pokud to všechno vůbec do olympiády skončí.

2. Učím se na zkoušky v novém zaměstnání. A jelikož jsem stále nevyléčil kotník, tak se jen válím u televize a poctivě „žeru“ (smích).